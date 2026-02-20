كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
لبنان

وزير الاقتصاد في جولة ميدانية لضبط الأسواق: لن نتهاون مع أي مخالفة
وزير الاقتصاد في جولة ميدانية لضبط الأسواق: لن نتهاون مع أي مخالفة

2026-02-20 19:45
وزير الاقتصاد في جولة ميدانية لتشديد الرقابة وضبط الأسعار: كثفنا خلال الساعات الـ72 الماضية الدوريات 
قام وزير الاقتصاد والتجارة؛ عامر البساط، بجولة ميدانية واسعة شملت عددًا من نقاط بيع المواد الغذائية، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار تزامنًا مع شهر رمضان. ورافق الوزير في جولته المدير العام للوزارة محمد أبي حيدر، ومدير مصلحة حماية المستهلك طارق يونس، وفريق من المراقبين، لضمان التزام المؤسسات التجارية بالقوانين ومنع أي استغلال للمستهلكين في هذه المرحلة المعيشية الحساسة.

رقابة صارمة وكشف ميداني على الأوزان والأسعار
أكد الوزير البساط أن هذه الجولة ليست مجرد "عراضة إعلامية"، بل هي رقابة صارمة تهدف للتأكد ميدانيًا من التزام نقاط البيع بالأنظمة، والأوزان، والمواصفات المفروضة. وشدد على أن الوزارة لن تسمح بأي تلاعب أو رفع للأسعار لا يعكس حقيقة الكلفة، مشيرًا إلى أن الدوريات الرقابية كثفت نشاطها خلال الساعات الـ72 الماضية في مختلف المناطق لإعطاء أولوية مطلقة لمراقبة الأسعار والتشدد في تطبيق القانون.

مبادرة "سوا بالصيام" لخفض أسعار السلع الأساسية
تطرق البساط إلى مبادرة "سوا بالصيام" التي انطلقت قبل أسبوع بالشراكة مع نقابة أصحاب السوبر ماركت ومستوردي المواد الغذائية. وأوضح أن المبادرة تهدف إلى خفض أسعار سلة تضم 21 سلعة أساسية في 27 سوبر ماركت و180 نقطة بيع موزعة على الأراضي اللبنانية. وأشار إلى أن هناك التزامًا واضحًا من النقابات الغذائية والأفران بالإبقاء على الأسعار السائدة حاليًا لتخفيف الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان وزمن الصوم الكبير.

اجتماع موسع وشراكة مع المواطنين لمكافحة المخالفات
أعلن البساط عن توجه لعقد اجتماع موسع بدعوة مشتركة منه ومن وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، لبحث ملف أسعار المواد الغذائية وحماية المواطن من أي زيادات غير مبررة. ردعا البساط المواطنين إلى ممارسة دورهم الرقابي عبر التبليغ الفوري عن أي مخالفات من خلال التطبيقات الإلكترونية التابعة للوزارة، مؤكدًا أن الشراكة بين الوزارة والمواطن هي الأساس في فرض الانضباط وحماية حقوق المستهلك.

