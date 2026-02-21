كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي أبعاد الحرب الإقليمية تتصدّر اهتمامات الصحف الإيرانية

لبنان

الرئيس عون أدان الغارات الصهيونية: عمل عدائي موصوف وانتهاك جديد لسيادة لبنان 
🎧 إستمع للمقال
لبنان

الرئيس عون أدان الغارات الصهيونية: عمل عدائي موصوف وانتهاك جديد لسيادة لبنان 

2026-02-21 09:26
96

أدان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بشدة الغارات التي نفذتها "إسرائيل" ليل أمس من البر والبحر، مستهدفة منطقة صيدا وبلدات في البقاع، معتبرًا أن "استمرار هذه الاعتداءات يشكّل عملًا عدائيًا موصوفًا لافشال الجهود والمساعي الديبلوماسية التي يقوم بها لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية لتثبيت الاستقرار ووقف الأعمال العدائية "الإسرائيلية" ضد لبنان".

وأكد أن "هذه الغارات تمثّل انتهاكًا جديدًا لسيادة لبنان وخرقًا واضحًا للالتزامات الدولية، كما تعكس تنكّرًا لإرادة المجتمع الدولي، ولا سيما قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى الالتزام الكامل بالقرار 1701 وتطبيقه بكل مندرجاته".

وجدد دعوة الدول الراعية للاستقرار في المنطقة إلى "تحمّل مسؤولياتها لوقف الاعتداءات فورًا، والضغط باتجاه احترام القرارات الدولية، بما يحفظ سيادة لبنان وأمنه وسلامة أراضيه ويجنّب المنطقة مزيدًا من التصعيد والتوتر".

الكلمات المفتاحية
لبنان الاعتداءات الصهيونية على لبنان صيدا البقاع جوزاف عون
إقرأ المزيد
المزيد
حزب الله في القطاع الثامن أطلق العمل في مائدة الإمام زين العابدين (ع)
حزب الله في القطاع الثامن أطلق العمل في مائدة الإمام زين العابدين (ع)
لبنان منذ 29 دقيقة
مواقف مندّدة بمجازر العدو في البقاع والجنوب ودعوات لتحمّل الدولة مسؤولياتها
مواقف مندّدة بمجازر العدو في البقاع والجنوب ودعوات لتحمّل الدولة مسؤولياتها
لبنان منذ 36 دقيقة
زعيتر: لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق القانون النافذ ومن دون أي تأجيل
زعيتر: لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق القانون النافذ ومن دون أي تأجيل
لبنان منذ 47 دقيقة
عز الدين: قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات والقيمة المضافة مرفوض رفضًا كاملًا 
عز الدين: قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات والقيمة المضافة مرفوض رفضًا كاملًا 
لبنان منذ 55 دقيقة
مقالات مرتبطة
مواقف مندّدة بمجازر العدو في البقاع والجنوب ودعوات لتحمّل الدولة مسؤولياتها
مواقف مندّدة بمجازر العدو في البقاع والجنوب ودعوات لتحمّل الدولة مسؤولياتها
لبنان منذ 36 دقيقة
عز الدين: قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات والقيمة المضافة مرفوض رفضًا كاملًا 
عز الدين: قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات والقيمة المضافة مرفوض رفضًا كاملًا 
لبنان منذ 55 دقيقة
الرئيس عون أدان الغارات الصهيونية: عمل عدائي موصوف وانتهاك جديد لسيادة لبنان 
الرئيس عون أدان الغارات الصهيونية: عمل عدائي موصوف وانتهاك جديد لسيادة لبنان 
لبنان منذ ساعتين
عنف بطيء عبر بنية تحتيّة سامّة
عنف بطيء عبر بنية تحتيّة سامّة
مقالات مختارة منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة