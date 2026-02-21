كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
غزة.. غارات ونسف منازل في خان يونس وحي التفاح 

2026-02-21 10:56
في اليوم الـ134 من اتفاق وقف إطلاق النار، واصل الجيش "الإسرائيلي" خروقاته في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الجيش "الإسرائيلي" في مدينة غزة وشمال القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونسف الجيش "الإسرائيلي" مبانيَ سكنية في حي التفاح شرق مدينة غزة، وتعرض الحي لقصف مدفعي مكثف، بالتزامن مع إطلاق نار شمال حي الشجاعية وشرق جباليا.

وشنت طائرات حربية "إسرائيلية"، فجر اليوم السبت (21 شباط 2026)، غارات على أهداف شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، تزامنًا مع عمليات نسف لمنازل في القرى الشرقية للمدينة.

وأطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" نيرانها بكثافة في بحر مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 611 شهيدًا، إضافة إلى 1630 مصابًا، فيما وصل إجمالي حالات الانتشال إلى 726 شهيدًا، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغ 72,069 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 171,728 مصابًا.
 

