مع إطلالة شهر رمضان المبارك لهذا العام، أطلق حزب الله في القطاع الثامن بمنطقة بيروت، العمل في مشروع مائدة الإمام زين العابدين (ع) في مختلف القرى والبلدات ضمن قضاءي الشوف وعاليه.

وفي هذا الإطار، فُتحت أبواب استقبال التبرعات النقدية والمواد العينية الغذائية والتموينية المقدمة من المساهمين، وبدأت فرق المتطوعين أعمال التحضير والتوضيب للحصص التموينية في المراكز الخاصة للفرق المشرفة على أعمال المائدة والتي توزعت في القرى والمدن، ليتم بعد ذلك تقديمها إلى العائلات المسجلة مسبقًا في جداول المحتاجين والمعوزين.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع مائدة الإمام زين العابدين (ع) يُعنى بإعانة الفقراء خلال شهر رمضان، وهو عبارة عن تقديم حصص غذائية "مكونات وجبة الإفطار اليومية" طيلة الشهر على العائلات ذات الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بالإضافة الى حصص تموينية وكسوة العيد قبل نهاية الشهر.

