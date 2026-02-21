شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت (21 شباط 2026)، حملة دهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللها اقتحام منازل وتفتيشها والتنكيل بالمواطنين.

وتعرضت بلدة يعبد جنوب جنين، لعدوان من قوات الاحتلال استمر خمس ساعات تخلله اعتقال حمد سامي مرعي، واحتجاز عمر نجل القيادي الأسير عدنان حمارشة لفترة من الزمن قبل الإفراج عنه.

ودهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل وسط عمليات تخريب وتدمير لمحتوياتها والاعتداء على الأهالي.

وخلال اقتحام بلدة بيت عوا غربي مدينة الخليل، نكلت قوات الاحتلال بعدد من الشبان، واستولت على مركبات في دير سامت غرب المدينة واقتحمت تفوح وخاراس.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن فايز أحمد منسي الحمادين من خربة الفخيت بمسافر مدينة يطا جنوب الخليل.

وشملت الاقتحامات بلدات يعبد ودير بلوط وميثلون والزبابدة، إضافة إلى مدينة طوباس ومخيم الفارعة وبلدة عقابا.

كذلك، اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحام بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وأعلن جيش الاحتـلال اعتقال 100 فلسطيني خلال نهاية الأسبوع من أنحاء مختلفة بالضفة.

