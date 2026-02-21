كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي الأمم المتحدة: هجمات المستوطنين شردت آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية

فلسطين

حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية 
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية 

2026-02-21 11:31
23

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت (21 شباط 2026)، حملة دهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللها اقتحام منازل وتفتيشها والتنكيل بالمواطنين.

وتعرضت بلدة يعبد جنوب جنين، لعدوان من قوات الاحتلال استمر خمس ساعات تخلله اعتقال حمد سامي مرعي، واحتجاز عمر نجل القيادي الأسير عدنان حمارشة لفترة من الزمن قبل الإفراج عنه.

ودهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل وسط عمليات تخريب وتدمير لمحتوياتها والاعتداء على الأهالي.

وخلال اقتحام بلدة بيت عوا غربي مدينة الخليل، نكلت قوات الاحتلال بعدد من الشبان، واستولت على مركبات في دير سامت غرب المدينة واقتحمت تفوح وخاراس.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن فايز أحمد منسي الحمادين من خربة الفخيت بمسافر مدينة يطا جنوب الخليل.

وشملت الاقتحامات بلدات يعبد ودير بلوط وميثلون والزبابدة، إضافة إلى مدينة طوباس ومخيم الفارعة وبلدة عقابا.

كذلك، اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحام بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وأعلن جيش الاحتـلال اعتقال 100 فلسطيني خلال نهاية الأسبوع من أنحاء مختلفة بالضفة.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الضفة الغربية جيش الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
الأمم المتحدة: هجمات المستوطنين شردت آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية
الأمم المتحدة: هجمات المستوطنين شردت آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية
فلسطين منذ 15 دقيقة
حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية 
حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية 
فلسطين منذ 18 دقيقة
غزة.. غارات ونسف منازل في خان يونس وحي التفاح 
غزة.. غارات ونسف منازل في خان يونس وحي التفاح 
فلسطين منذ 53 دقيقة
حماس والجهاد الإسلامي أدانتا العدوان على مخيم عين الحلوة: جريمة حرب في شهر رمضان
حماس والجهاد الإسلامي أدانتا العدوان على مخيم عين الحلوة: جريمة حرب في شهر رمضان
فلسطين منذ 13 ساعة
مقالات مرتبطة
الأمم المتحدة: هجمات المستوطنين شردت آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية
الأمم المتحدة: هجمات المستوطنين شردت آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية
فلسطين منذ 15 دقيقة
حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية 
حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية 
فلسطين منذ 18 دقيقة
غزة.. غارات ونسف منازل في خان يونس وحي التفاح 
غزة.. غارات ونسف منازل في خان يونس وحي التفاح 
فلسطين منذ 53 دقيقة
رغم العراقيل.. 80 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
رغم العراقيل.. 80 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
فلسطين منذ 21 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة