قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن "هجمات المستوطنين في الضفة الغربية تسببت في نزوح نحو 880 عائلة فلسطينية، أي أكثر من 4700 شخص".

وأشار دوجاريك في إحاطة صحفية إلى أن المنظمات الإنسانية الدولية تراقب بقلق بالغ تدمير الممتلكات وسقوط الضحايا جراء هذه السياسات، قائلًا: "حذر زملاؤنا في المجال الإنساني من استمرار العنف وغيره من الممارسات القسرية التي تمارسها القوات "الإسرائيلية" والمستوطنون، ما أسفر عن سقوط ضحايا وتدمير ممتلكات ونزوح قسري في الضفة الغربية".

وأشار إلى أنه "بين 3 و6 شباط الجاري قتلت القوات "الإسرائيلية" 3 فلسطينيين ليرتفع بذلك العدد الإجمالي هذا العام إلى 9، بينهم طفلان".

وأكد تسجيل ما لا يقل عن 86 هجومًا للمستوطنين خلال هذه الفترة، أسفرت عن إصابة أكثر من 60 فلسطينيًا ونزوح نحو 146 آخرين.

