زار وفد من الشبيبة الثورية في فرنسا لبنان، بناء على دعوة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بهدف بناء علاقات مشتركة وزيارة المخيمات الفلسطينية في لبنان، إضافة إلى لقاءات مع قوى المقاومة كافة.

وأمل وفد الشبية الثورية المؤلف من عدد من الشبان والشابات أن تتطور العلاقات الأممية، وأن يحصل تواصل بين القوى التقدمية والثورية.

كما أكد الوفد أنه من خلال هذه الزيارة إلى لبنان يريد تسليط الضوء على عددٍ من القضايا ومنها قضية الأسرى في سجون العدو "الإسرائيلي"، ونقل الصورة إلى الشباب في فرنسا وأوروبا.

ومن بين اللقاءات، كانت الزيارة إلى مقر الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين في الضاحية الجنوبية، حيث التقى الوفد هيئة ممثلي الأسرى، واطلع منه على معاناة الأسرى في سجون العدو، وعدم السماح بالاطلاع على أوضاعهم.

عضو الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين أنور ياسين أشار عقب اللقاء إلى أن الزيارة تأتي للاطلاع على طبيعة عمل الجمعية، ولوضع التصورات لإمكانيات التعاون، لافتًا إلى أن قضية الأسرى يجب أن تنتقل من كونها قضية محلية إلى المستوى القومي والأممي، لأن الصراع مع العدو كبير ولأنه لا بد من نقل صوت الأسرى إلى العالم من خلال هذا الوفد.

أما عضو منظمة الشبيبة الثورية "أليكس" فأكد أن الهدف من زيارتهم إطلاع الشباب الفرنسي والأوروبي على قضية الأسرى اللبنانيين في سجون العدو "الإسرائيلي" وإظهار الدعم لعوائلهم، مؤكدًا أن هناك أشخاصًا يتحركون من أجل هذه القضية على المستوى الدولي، مشددًا على عدالة قضية الأسرى، داعيًا إلى تطوير التقنيات من أجل تحريرهم.

