أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة هجمات الكيان الصهيوني التي شنها أمس (20 شباط 2026) على لبنان، بما في ذلك منطقة البقاع ومخيم عين الحلوة الفلسطيني في صيدا، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 40 مواطنًا لبنانيًا وفلسطينيًا.

وفي إشارة إلى الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة لسيادة لبنان الوطنية ووحدة أراضيه، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، لفت المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى المسؤولية المباشرة للدولتين الضامنتين لوقف إطلاق النار، وهما الولايات المتحدة وفرنسا، عن الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني.

وشدد بقائي على ضرورة تحرك الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها على الفور للوفاء بالتزاماتهما القانونية لوقف العدوان العسكري للكيان الصهيوني.



الكلمات المفتاحية