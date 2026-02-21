كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
وزيرا خارجية إيران وقطر يناقشان آخر التطورات في المفاوضات الإيرانية الأميركية
وزيرا خارجية إيران وقطر يناقشان آخر التطورات في المفاوضات الإيرانية الأميركية

2026-02-21 12:55
ناقش وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وجهات النظر حول آخر التطورات في المفاوضات الإيرانية الأميركية.

 وتبادل وزير الخارجية الإيراني، ووزير الخارجية القطري وجهات النظر حول آخر التطورات في المفاوضات الإيرانية الأميركية خلال اتصال هاتفي.

واستعرض الجانبان خلال هذا الاتصال آخر التطورات في المفاوضات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، وأكدا استمرار التشاور والتعاون من أجل تسهيل ودفع مسار الدبلوماسية في إطار التعاون الإقليمي.

الجمهورية الاسلامية في إيران قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عباس عراقجي
