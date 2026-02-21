ناقش وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وجهات النظر حول آخر التطورات في المفاوضات الإيرانية الأميركية.

واستعرض الجانبان خلال هذا الاتصال آخر التطورات في المفاوضات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، وأكدا استمرار التشاور والتعاون من أجل تسهيل ودفع مسار الدبلوماسية في إطار التعاون الإقليمي.

