هل سبق لك أن احتجت إلى صورة إعلانية جذابة لمنتجك أو علامتك التجارية، ولكنك توقفت لأنك لست مصممًا محترفًا؟ أو ربما أمضيت ساعات في برامج التصميم لتحصل على نتيجة لا ترضيك؟

اليوم مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، لم يعد إنتاج محتوى بصري احترافي حكرًا على أصحاب الخبرة. بل صار بإمكان أي صاحب مشروع أو مسوق أن يولد صورًا إعلانية وهوية بصرية متكاملة بشرط معرفة كيفية توجه هذه الأدوات بالطريقة الصحيحة.

في هذا المقال، سنأخذك في رحلة عملية لاكتشاف كيفية توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لصنع محتوى بصري منسجم يعكس هويتك البصرية لتكون صورك أقرب إلى قلب الجمهور المستهدف، وجاهزة للنشر الفوري على منصات التواصل الاجتماعي أو في حملاتك الإعلانية.

فالهوية البصرية هي مجموعة العناصر البصرية التي تستخدمها العلامة التجارية لتعبر عن نفسها. تشمل هذه العناصر الألوان، الخطوط، الشعار، الصور، والأنماط التي تساهم في خلق صورة متكاملة ومتسقة في ذهن الجمهور. تهدف الهوية البصرية إلى تعزيز التعرف على العلامة التجارية وتوحيد تجربتها عبر جميع القنوات والوسائط.

كيف تترجم فكرتك إلى صورة؟

لكي تنجح في الحصول على صورة دقيقة من الذكاء الاصطناعي، يجب أن تبدأ بفكرة واضحة في ذهنك. فكر كما لو أنك تشرح لرسام محترف ما تريده بالضبط. قبل كتابة أي أمر (Prompt)، اسأل نفسك:

- الهدف: ماذا تريد أن تقول؟ (منتج، حدث، منشور ترويجي)، مثال: الترويج لمنتج زراعي من البقاع

- المنصة: أين ستنشر الصورة؟ (إنستغرام، فيسبوك)، مثال: إنستغرام (مقاس مربع)

- الرسالة النفسية: ما الإحساس الذي تريد إيصاله؟ تراثي، أو حماسي، أو طبيعي

- حدد جمهورك: كيف تجعل الصورة أقرب إلى جمهورك؟، مثال: مشهد من سهل البقاع أو قرى بعلبك

مثال تطبيقي:

A traditional agricultural business in the Bekaa Valley, Lebanon, promoting organic fruits and vegetables, vast green fields at golden hour, traditional farming tools in the foreground, Hermel mountains in the background, warm and authentic atmosphere, Instagram post style, photorealistic



النتيجة: تحصل على صورة احترافية تعكس أجواء البقاع الأصيلة، وكأنها ملتقطة بعدسة مصور محترف، ما يخلق ألفة فورية مع المتابع البقاعي خصوصًا واللبناني عمومًا. الصورة مولدة عبر نموذج chatgpt.

الهوية البصرية القوية أشبه بتوقيع خاص يميزك عن غيرك، فهي تشمل لوحة الالوان المستخدمة لديك، فعندما ترى ألوان علامة تجارية معينة، تتذكرها فورًا، أليس كذلك؟ الذكاء الاصطناعي يمكنه مساعدتك في بناء هذا التوقيع بخطوات بسيطة:



- اختر لوحة ألوان ثابتة: مثلا حدد 3-5 ألوان رئيسية تمثل علامتك (مثلًا: الأخضر الزراعي والذهبي لمشروع غذائي بقاعي).



- كرر استخدامها في كل مرة: أضف هذه الألوان إلى وصفك لكل صورة جديدة.

أما على صعيد الانماط فيمكنك بناء أنماط عبر الذكاء الاصطناعي، يمكنك مثلًا رفع اللوغو الخاص بك وطلب أنماط من هذا اللوغو، الخ.

مثال تطبيقي:

Promotional poster for a traditional Lebanese food product from the Bekaa Valley, deep green fields and golden wheat colors,vintage farming equipment, traditional Bekaa village architecture in background, authentic and heritage-rich atmosphere, Instagram ad style



نصيحة إضافية: يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا توليد أشكال تدرجية (Gradients) وأنماط زخرفية (Patterns) متناسقة مع هويتك، لاستخدامها في تصاميمك المستقبلية.

يمكنك طلب إضافة مساحة فارغة في الأعلى مثلًا لإضافة اللوغو الخاص بك أو إضافة نصوص.

والآن لكي تحصل على اتساق بصري بشكل مستمر عليك أولًا ثبيّت النمط المستخدم (نوع الإضاءة، الألوان الأساسية) وكرره في كل مرة تريد صورة لهذه الجهة (شركة، منتج) فلا بد من المحافظة على الاتساق في جميع الصور، مثلًا صورة فيسبوك تشبه صورة إنستغرام وكأنهما من عائلة واحدة وكمثال تطبيقي لهوية متسقة:

Brand visuals for a traditional food business in Baalbek, Bekaa Valley, consistent use of wheat gold and field green,subtle logo placement, traditional Bekaa architecture elements like old stone houses, warm afternoon light, documentary style photography

كخلاصة سريعة لأبرز ما ورد في المقال: لكي تصنع صورًا ولكن بنفس الهوية البصرية اتبع الخطوات التالية:

1- تحديد الفكرة: "منتج غذائي بقاعي تقليدي، أصيل، طبيعي"

2- اختيار الألوان: "أخضر حقول، ذهبي قمح، ترابي"

3- إضافة لمسة محلية: "سهل البقاع، معابد بعلبك، كروم العنب"

4- تحديد الأسلوب: "فوتوريالي، نمط إنستغرام، إعلاني جذاب"

في المقال القادم

التحكم الذكي بالصورة: Inpainting وControlNet

كيف تعدل الأجزاء غير المرغوب فيها، تغير الخلفية، أو تحسن تفاصيل محددة بدقة متناهية، دون الحاجة إلى إعادة تصميم الصورة بالكامل؟

