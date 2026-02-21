كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي بين ماكس فيبر وجنوب الليطاني: سيرة الدولة المستقيلة

لبنان

حزب الله وأهالي بلدة النبي شيت شيّعوا كوكبةً من الشهداء
لبنان

حزب الله وأهالي بلدة النبي شيت شيّعوا كوكبةً من الشهداء

2026-02-21 14:32
43

شيّع حزب الله وأهالي بلدة النبي شيت والجوار كوكبةً من الشهداء الذين ارتقوا دفاعًا عن لبنان وشعبه، في موكب مهيب تقدّمه قياديون حزبيون ونواب حاليون وسابقون، وحشد من الفعاليات الدينية والاجتماعية وحشود شعبية واسعة.

والشهداء هم: القائد الحاج حسين محمد ياغي، والسيد محمد إبراهيم وهبي الموسوي، والسيد علي زيد الموسوي.

انطلق موكب التشييع من حسينية الإمام الحسن (ع) في البلدة، بعد أن تقبّلت عوائل الشهداء التبريكات والتعازي. وجاب الموكب بالجثامين الطاهرة شوارع النبي شيت، وصولاً إلى مقام نبي الله شيث (ع)، حيث تُليت الزيارة والدعاء، في أجواءٍ غلبت عليها مشاعر الحزن والاعتزاز.

وتقدّم الموكب الفرق الكشفية وحملة الرايات والأكاليل وصور الشهداء، فيما نُثرت الورود والأرز على طول الطريق الرئيسي للبلدة، في مشهدٍ عكس التفاف الأهالي حول خيار المقاومة وتمسّكهم بنهج الشهداء.

وعند مرقد سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي، أقيمت مراسم التكريم وقدمت ثلة من المجاهدين قسم العهد والولاء وأمّ سماحة السيد حسن جعفر الموسوي الصلاة على الجثامين الطاهرة، ليُوارى الشهيدان الموسويان في الثرى في جبانة البلدة، فيما نُقل نعش الشهيد ياغي إلى مدينة بعلبك حيث سيوارى في روضة شهدائها.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله الشهداء البقاع
إقرأ المزيد
المزيد
فعالية
فعالية "عام على مواراة الشمس" عصر الأحد في مرقد سيد شهداء الأمة
لبنان منذ 11 دقيقة
حزب الله وأهالي بلدة النبي شيت شيّعوا كوكبةً من الشهداء
حزب الله وأهالي بلدة النبي شيت شيّعوا كوكبةً من الشهداء
لبنان منذ 21 دقيقة
الشيخ قاسم يُلقي محاضرة رمضانية أسبوعية كلَّ اثنين من شهر رمضان
الشيخ قاسم يُلقي محاضرة رمضانية أسبوعية كلَّ اثنين من شهر رمضان
لبنان منذ ساعتين
الشيخ الخطيب: العدوان على البقاع ومخيم عين الحلوة مجزرة إجرامية موصوفة 
الشيخ الخطيب: العدوان على البقاع ومخيم عين الحلوة مجزرة إجرامية موصوفة 
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
بين ماكس فيبر وجنوب الليطاني: سيرة الدولة المستقيلة
بين ماكس فيبر وجنوب الليطاني: سيرة الدولة المستقيلة
مقالات منذ 18 دقيقة
حزب الله وأهالي بلدة النبي شيت شيّعوا كوكبةً من الشهداء
حزب الله وأهالي بلدة النبي شيت شيّعوا كوكبةً من الشهداء
لبنان منذ 21 دقيقة
الشيخ الخطيب: العدوان على البقاع ومخيم عين الحلوة مجزرة إجرامية موصوفة 
الشيخ الخطيب: العدوان على البقاع ومخيم عين الحلوة مجزرة إجرامية موصوفة 
لبنان منذ ساعتين
الخارجية الإيرانية تدين بشدة العدوان الصهيوني على البقاع ومخيم عين الحلوة 
الخارجية الإيرانية تدين بشدة العدوان الصهيوني على البقاع ومخيم عين الحلوة 
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة