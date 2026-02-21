شيّع حزب الله وأهالي بلدة النبي شيت والجوار كوكبةً من الشهداء الذين ارتقوا دفاعًا عن لبنان وشعبه، في موكب مهيب تقدّمه قياديون حزبيون ونواب حاليون وسابقون، وحشد من الفعاليات الدينية والاجتماعية وحشود شعبية واسعة.

والشهداء هم: القائد الحاج حسين محمد ياغي، والسيد محمد إبراهيم وهبي الموسوي، والسيد علي زيد الموسوي.

انطلق موكب التشييع من حسينية الإمام الحسن (ع) في البلدة، بعد أن تقبّلت عوائل الشهداء التبريكات والتعازي. وجاب الموكب بالجثامين الطاهرة شوارع النبي شيت، وصولاً إلى مقام نبي الله شيث (ع)، حيث تُليت الزيارة والدعاء، في أجواءٍ غلبت عليها مشاعر الحزن والاعتزاز.

وتقدّم الموكب الفرق الكشفية وحملة الرايات والأكاليل وصور الشهداء، فيما نُثرت الورود والأرز على طول الطريق الرئيسي للبلدة، في مشهدٍ عكس التفاف الأهالي حول خيار المقاومة وتمسّكهم بنهج الشهداء.

وعند مرقد سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي، أقيمت مراسم التكريم وقدمت ثلة من المجاهدين قسم العهد والولاء وأمّ سماحة السيد حسن جعفر الموسوي الصلاة على الجثامين الطاهرة، ليُوارى الشهيدان الموسويان في الثرى في جبانة البلدة، فيما نُقل نعش الشهيد ياغي إلى مدينة بعلبك حيث سيوارى في روضة شهدائها.

