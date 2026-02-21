كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
فعالية "عام على مواراة الشمس" عصر الأحد في مرقد سيد شهداء الأمة

2026-02-21 14:42
27

في الذكرى السنوية الأولى لتشييع السيدين الشهيدين، ولتجديد العهد لسيد شهداء الأمة السيد الشهيد حسن نصر الله (رض)، تُقام فعالية "عام على مواراة الشمس" عند الساعة الثانية والنصف من عصر الأحد (22 شباط 2026) في مرقد سيد شهداء الأمة (رض). 

وللمناسبة عينها، دعت القيادة العامَّة لجمعية كشافة الإمام المهدي (عج) للمُشاركة فِي مَراسم وَضْعِ إِكْليلٍ من الورْد عَلَى الضَّرِيحِ المُبارك، وَذٰلِك عند الساعة الثانية من ظهر غد الأحد في مرقد سيد شهداء الأمة.

السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة
