كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي المقاومة الإسلامية تزفّ 8 شهداء ارتقوا إثر عدوان صهيوني غادر على البقاع

لبنان

حزب الله شيّع الشهيد الجريح علي بزي في الغبيري
لبنان

حزب الله شيّع الشهيد الجريح علي بزي في الغبيري

2026-02-21 15:40
88
موسى الحسيني - مصور
77 مقالاً

شيّع حزب الله في روضة شهداء المقاومة الإسلامية في الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، الشهيد الجريح علي محمد بزي (ساجد) الذي ارتقى فداء للبنان وشعبه، وذلك بمسيرة حاشدة، انطلقت من خيمة الحوراء زينب (ع) وجابت الطرقات المحيطة، تقدمتها الفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي (عج) والفرق الكشفية من حملة الصور والرايات، وقد ردد فيها المشاركون الهتافات الحسينية والمناصرة للمقاومة، قبل أن يوارى جسده الطاهر في الثرى.

وأقيمت المراسم التكريمية للشهيد، حيث تولت ثلة من المجاهدين حمل النعش الذي لُفَّ بعلم حزب الله. وعلى وقع عزف موسيقى لحن الشهادة من الفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي (عج)، تقدم حملة النعش نحو المنصة الرئيسة وأمامهم راية حزب الله، ثم عُزفت موسيقى النشيدين الوطني اللبناني وحزب الله.

وبعد ذلك، أدت فرقة من المقاومة العهد والقسم للشهداء بالمضي على درب الجهاد والمقاومة، ثم أقيمت الصلاة على جثمانه الطاهر، بمشاركة عضوي كتلة الوفاء للمقاومة النائبين حسن فضل الله وأمين شري، عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أشرف بيضون، مسؤول منطقة بيروت في حزب الله حسين فضل الله، وفعاليات وشخصيات سياسية وثقافية واجتماعية وبلدية، وعلماء دين، وعوائل شهداء، وحشد من الأهالي.

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله الشهداء
إقرأ المزيد
المزيد
تشييع الشهيد أحمد حسين الحاج حسن في بلدة شعث البقاعية
تشييع الشهيد أحمد حسين الحاج حسن في بلدة شعث البقاعية
لبنان منذ دقيقتين
تشييع الشهيد القائد حسين محمد ياغي والشهيد حسنين السبلاني في بعلبك
تشييع الشهيد القائد حسين محمد ياغي والشهيد حسنين السبلاني في بعلبك
لبنان منذ 45 دقيقة
المقاومة الإسلامية تزفّ 8 شهداء ارتقوا إثر عدوان صهيوني غادر على البقاع
المقاومة الإسلامية تزفّ 8 شهداء ارتقوا إثر عدوان صهيوني غادر على البقاع
لبنان منذ 46 دقيقة
حزب الله شيّع الشهيد الجريح علي بزي في الغبيري
حزب الله شيّع الشهيد الجريح علي بزي في الغبيري
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
تشييع الشهيد أحمد حسين الحاج حسن في بلدة شعث البقاعية
تشييع الشهيد أحمد حسين الحاج حسن في بلدة شعث البقاعية
لبنان منذ دقيقتين
تشييع الشهيد القائد حسين محمد ياغي والشهيد حسنين السبلاني في بعلبك
تشييع الشهيد القائد حسين محمد ياغي والشهيد حسنين السبلاني في بعلبك
لبنان منذ 45 دقيقة
المقاومة الإسلامية تزفّ 8 شهداء ارتقوا إثر عدوان صهيوني غادر على البقاع
المقاومة الإسلامية تزفّ 8 شهداء ارتقوا إثر عدوان صهيوني غادر على البقاع
لبنان منذ 46 دقيقة
حزب الله شيّع الشهيد الجريح علي بزي في الغبيري
حزب الله شيّع الشهيد الجريح علي بزي في الغبيري
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة