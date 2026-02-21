شيّع حزب الله في روضة شهداء المقاومة الإسلامية في الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، الشهيد الجريح علي محمد بزي (ساجد) الذي ارتقى فداء للبنان وشعبه، وذلك بمسيرة حاشدة، انطلقت من خيمة الحوراء زينب (ع) وجابت الطرقات المحيطة، تقدمتها الفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي (عج) والفرق الكشفية من حملة الصور والرايات، وقد ردد فيها المشاركون الهتافات الحسينية والمناصرة للمقاومة، قبل أن يوارى جسده الطاهر في الثرى.

وأقيمت المراسم التكريمية للشهيد، حيث تولت ثلة من المجاهدين حمل النعش الذي لُفَّ بعلم حزب الله. وعلى وقع عزف موسيقى لحن الشهادة من الفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي (عج)، تقدم حملة النعش نحو المنصة الرئيسة وأمامهم راية حزب الله، ثم عُزفت موسيقى النشيدين الوطني اللبناني وحزب الله.

وبعد ذلك، أدت فرقة من المقاومة العهد والقسم للشهداء بالمضي على درب الجهاد والمقاومة، ثم أقيمت الصلاة على جثمانه الطاهر، بمشاركة عضوي كتلة الوفاء للمقاومة النائبين حسن فضل الله وأمين شري، عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أشرف بيضون، مسؤول منطقة بيروت في حزب الله حسين فضل الله، وفعاليات وشخصيات سياسية وثقافية واجتماعية وبلدية، وعلماء دين، وعوائل شهداء، وحشد من الأهالي.

