زفّت المقاومة الإسلامية، السبت 21/2/2026، ثلّة من الشهداء المجاهدين الذين ارتقوا فداءً للبنان وشعبه إثر عدوان صهيوني غادر على منطقة البقاع، والشهداء هم: القائد المجاهد حسين محمد ياغي "أبو علي صادق" مواليد عام 1984 من مدينة بعلبك، محمد إبراهيم الموسوي "علي حسين" مواليد عام 1980 من بلدة النبي شيت، علي زيد الموسوي "ناصر" مواليد عام 1990 من بلدة النبي شيت، حسين خير الله علاء الدين "رضوان" مواليد عام 1989 من مدينة الهرمل، أحمد حسين الحاج حسن "مجاهد" مواليد عام 1987 من بلدة شعث، قاسم علي مهدي "عبد المطلب" مواليد عام 1981 من بلدة علي النهري، أحمد محمد زعيتر "أشتر" مواليد عام 1996 من بلدة ريحا، وحسنين ياسر السبلاني "عذاب" مواليد عام 1997 من بلدة شمسطار.

