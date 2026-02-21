كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

تشييع الشهيد القائد حسين محمد ياغي والشهيد حسنين السبلاني في بعلبك
لبنان

تشييع الشهيد القائد حسين محمد ياغي والشهيد حسنين السبلاني في بعلبك

2026-02-21 16:56
69

شيع حزب الله في مدينة بعلبك الشهيد القائد حسين محمد ياغي "أبا علي صادق" والشهيد حسنين السبلاني اللذين ارتقيا مع شهداء آخرين في العدوان الصهيوني الغادر أمس الجمعة 21/2/2026 على البقاع، وذلك وسط حضور شعبي حاشد ومشاركة شخصيات سياسية، والنواب غازي زعيتر، حسين الحاج حسن وينال صلح، والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان.

وألقى الشيخ قبلان كلمة في التشييع أكد فيها، أن القدرات الممانعة هي القوة التي تحمي لبنان، مشددًا على أنه "لا يوجد قوة تستطيع أن تبتلع لبنان الوطني الممانع، ودماء شهدائنا لن تذهب هدرًا ومن ورائهم منعة وطنية". 

وأضاف: "الشهداء هم تضحيات الوطن وشرف أهدافه السيادية". واعتبر أن المشكلة هي في الخطاب السياسي المنبطح وسط بلد يغلي بالأزمات. وأمّ الشيخ قبلان الصلاة على الجثمانين الطاهرين قبل انطلاق التشييع، وبعدها ووري جثمانا الشهيدين في الثرى.

