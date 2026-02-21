كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
تشييع الشهيد أحمد حسين الحاج حسن في بلدة شعث البقاعية
تشييع الشهيد أحمد حسين الحاج حسن في بلدة شعث البقاعية

2026-02-21 17:38
شيّع حزب الله وأهالي بلدة شعث والجوار الشهيد السعيد أحمد حسين الحاج حسن (مجاهد)، حيث استقبل جمهور المقاومة النعش الطاهر للشهيد في باحة منزله في البلدة بنثر الورود والأرز.

انطلق موكب التشييع تتقدمه الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج) وحملة الرايات والصور والأكاليل بمشاركة رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن والنائب ملحم الحجيري إلى جانب حشد من الفاعليات العلمائية والحزبية والاجتماعية وعوائل الشهداء والأهل الأعزاء.

بعدها جاب المشيّعون الطريق الرئيس للبلدة وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأميركا ولـ "إسرائيل".

وبعد مراسم تكريمية خاصة وقسم الولاء والبيعة قدّمها ثلّة من المجاهدين، أمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر إمام البلدة الشيخ خليل ياسين ووري بعدها الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه في رحلة الجهاد والشهادة.

حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية البقاع
