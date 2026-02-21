توجّه الرئيس العماد أميل لحود بالتعزية "إلى عائلات الشهداء الذين رووا بالأمس أرض البقاع، تمامًا كما روى رفاقٌ لهم أرض الجنوب، مع تمنّياتنا بالشفاء للجرحى، وخصوصًا الأطفال، الضحيّة الأكبر لآلة القتل "الإسرائيليّة" التي لا تعرف رحمة".

وقال في بيان: "لن نكرّر ما سبق أن قلناه عن الإجرام "الإسرائيلي" الذي تخطّى اتفاق وقف إطلاق النار وكلّ حدودٍ إنسانيّة، مستفيدًا من دعمٍ أميركي غير مسبوق يشكّل غطاءً دوليًّا له".

وأضاف الرئيس لحود "أن ما يفعله "الإسرائيلي" لم يعد يفاجئنا، تمامًا كما لا يصدمنا الصمت الدولي الذي يبلغ حدّ التآمر، إلا أنّنا نقف مصدومين أمام بعض ردود الأفعال الداخليّة التي تبرّر للقاتل وتهاجم المقتول، ولا تكلف نفسها عناء استنكار قتل اللبنانيّين على أرضٍ لبنانيّة".

وختم قائلاً: "نعيد التذكير بما نحن على قناعةٍ تامّة به، وهو أنّ شعور فريقٍ لبنانيّ بالانتصار على فريقٍ آخر بفضل قوّةٍ خارجيّة لا يبني وطنًا بل يتسبّب بمزيدٍ من انهيار الوطن، وهذا يعادل في ضرره ما يفعله "الإسرائيلي"".

