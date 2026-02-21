كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي تشييع الشهيد قاسم علي مهدي في بلدة علي النهري

لبنان

تشييع الشهيد حسين علاء الدين في الهرمل
لبنان

تشييع الشهيد حسين علاء الدين في الهرمل

2026-02-21 18:59
72

شيّع حزب الله وأهالي مدينة الهرمل، الشهيد المجاهد حسين خير الله علاء الدين الذي ارتقي دفاعًا عن لبنان وشعبه. 

وأقيمت في ملعب التضامن مراسم تكريمية خاصة، حيث حملت ثلة من المجاهدين النعش الطاهر على وقع موسيقى كشافة الإمام المهدي (عج)، فيما أدت ثلة أخرى التحية وقسم الوفاء والبيعة، وأدت الفرقة الموسيقية موسيقى الحزن ونشيد حزب الله، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، علماء دين، عوائل وفعاليات وحشد من الأهالي.

وألقى النائب حمادة كلمة رأى خلالها، "أن "الإسرائيلي" باستهدافه البقاع أمس، كان يريد ارتكاب مجزرة بكل ما للكلمة من معنى، وأنه خرج من مستوى في الاستهداف إلى مستوى إجرامي آخر".

وانتقد حمادة بشدة موقف السلطة اللبنانية، وقال بأن "صوتها الذي نسمعه، لا يقدّم ولا يؤخّر على مستوى الموقف والمواجهة".

وبعدما أقام مفتي الهرمل الشيخ علي طه الصلاة على الجثمان الطاهر، شُيّع الشهيد علاء الدين إلى مثواه الأخير في روضة الشهداء إلى جانب من سبقه من إخوانه.

الكلمات المفتاحية
حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية الهرمل
إقرأ المزيد
المزيد
مخيم عين الحلوة يشيع شهيدَي العدوان الصهيوني بلال الخطيب ومحمد الصاوي
مخيم عين الحلوة يشيع شهيدَي العدوان الصهيوني بلال الخطيب ومحمد الصاوي
لبنان منذ 43 دقيقة
تشييع الشهيد قاسم علي مهدي في بلدة علي النهري
تشييع الشهيد قاسم علي مهدي في بلدة علي النهري
لبنان منذ ساعة
تشييع الشهيد حسين علاء الدين في الهرمل
تشييع الشهيد حسين علاء الدين في الهرمل
لبنان منذ ساعة
الرئيس لحود: مصدومون من ردّات فعل داخليّة تبرّر للقاتل وتهاجم المقتول
الرئيس لحود: مصدومون من ردّات فعل داخليّة تبرّر للقاتل وتهاجم المقتول
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
تشييع الشهيد قاسم علي مهدي في بلدة علي النهري
تشييع الشهيد قاسم علي مهدي في بلدة علي النهري
لبنان منذ ساعة
تشييع الشهيد حسين علاء الدين في الهرمل
تشييع الشهيد حسين علاء الدين في الهرمل
لبنان منذ ساعة
تشييع الشهيد أحمد حسين الحاج حسن في بلدة شعث البقاعية
تشييع الشهيد أحمد حسين الحاج حسن في بلدة شعث البقاعية
لبنان منذ ساعتين
تشييع الشهيد القائد حسين محمد ياغي والشهيد حسنين السبلاني في بعلبك
تشييع الشهيد القائد حسين محمد ياغي والشهيد حسنين السبلاني في بعلبك
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة