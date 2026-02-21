شيّع حزب الله وأهالي مدينة الهرمل، الشهيد المجاهد حسين خير الله علاء الدين الذي ارتقي دفاعًا عن لبنان وشعبه.

وأقيمت في ملعب التضامن مراسم تكريمية خاصة، حيث حملت ثلة من المجاهدين النعش الطاهر على وقع موسيقى كشافة الإمام المهدي (عج)، فيما أدت ثلة أخرى التحية وقسم الوفاء والبيعة، وأدت الفرقة الموسيقية موسيقى الحزن ونشيد حزب الله، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، علماء دين، عوائل وفعاليات وحشد من الأهالي.

وألقى النائب حمادة كلمة رأى خلالها، "أن "الإسرائيلي" باستهدافه البقاع أمس، كان يريد ارتكاب مجزرة بكل ما للكلمة من معنى، وأنه خرج من مستوى في الاستهداف إلى مستوى إجرامي آخر".

وانتقد حمادة بشدة موقف السلطة اللبنانية، وقال بأن "صوتها الذي نسمعه، لا يقدّم ولا يؤخّر على مستوى الموقف والمواجهة".

وبعدما أقام مفتي الهرمل الشيخ علي طه الصلاة على الجثمان الطاهر، شُيّع الشهيد علاء الدين إلى مثواه الأخير في روضة الشهداء إلى جانب من سبقه من إخوانه.

