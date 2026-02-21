كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي مخيم عين الحلوة يشيع شهيدَي العدوان الصهيوني بلال الخطيب ومحمد الصاوي

لبنان

تشييع الشهيد قاسم علي مهدي في بلدة علي النهري
لبنان

تشييع الشهيد قاسم علي مهدي في بلدة علي النهري

2026-02-21 19:15
49

شيّع حزب الله وأهالي بلدة علي النهري الشهيد قاسم علي مهدي (السيد سليم)، الذي ارتقى دفاعًا عن لبنان وشعبه، في موكب مهيب عكس حجم الحضور الشعبي والوفاء لتضحياته.

انطلق موكب التشييع من ساحة البلدة، بعد أن تقبّلت عائلة الشهيد وقيادة الحزب التبريكات والتعازي من الفاعليات والأهالي، في أجواء امتزجت فيها مشاعر الحزن بالفخر والاعتزاز.

وتقدّم الموكب فرق كشافة الإمام المهدي (عج)، وحملة الرايات والأكاليل وصور القادة، فيما حملت ثلّة من المجاهدين النعش الطاهر على الأكف، وسط هتافات التأييد والمبايعة.

وجاب الموكب الطريق الرئيس للبلدة، على وقع نثر الورود والأرز، وتعالت هتافات الموت لأميركا و"إسرائيل"، إلى جانب شعارات "لبيك يا حسين"، في مشهد عبّر عن تمسّك المشاركين بخيار المقاومة.

وعند جبانة البلدة، توقّف الموكب حيث أُقيمت مراسم التكريم، وأدّيت الصلاة على جثمان الشهيد، قبل أن يُوارى في الثرى ملتحقًا بسادة قافلة الوجود، في ختام مراسم وداع مهيبة.

الكلمات المفتاحية
حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية علي النهري
إقرأ المزيد
المزيد
مخيم عين الحلوة يشيع شهيدَي العدوان الصهيوني بلال الخطيب ومحمد الصاوي
مخيم عين الحلوة يشيع شهيدَي العدوان الصهيوني بلال الخطيب ومحمد الصاوي
لبنان منذ 43 دقيقة
تشييع الشهيد قاسم علي مهدي في بلدة علي النهري
تشييع الشهيد قاسم علي مهدي في بلدة علي النهري
لبنان منذ ساعة
تشييع الشهيد حسين علاء الدين في الهرمل
تشييع الشهيد حسين علاء الدين في الهرمل
لبنان منذ ساعة
الرئيس لحود: مصدومون من ردّات فعل داخليّة تبرّر للقاتل وتهاجم المقتول
الرئيس لحود: مصدومون من ردّات فعل داخليّة تبرّر للقاتل وتهاجم المقتول
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
تشييع الشهيد قاسم علي مهدي في بلدة علي النهري
تشييع الشهيد قاسم علي مهدي في بلدة علي النهري
لبنان منذ ساعة
تشييع الشهيد حسين علاء الدين في الهرمل
تشييع الشهيد حسين علاء الدين في الهرمل
لبنان منذ ساعة
تشييع الشهيد أحمد حسين الحاج حسن في بلدة شعث البقاعية
تشييع الشهيد أحمد حسين الحاج حسن في بلدة شعث البقاعية
لبنان منذ ساعتين
تشييع الشهيد القائد حسين محمد ياغي والشهيد حسنين السبلاني في بعلبك
تشييع الشهيد القائد حسين محمد ياغي والشهيد حسنين السبلاني في بعلبك
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة