كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي الإمام الخامئني يتبرّع بـ 5 مليارات تومان للإفراج عن السجناء المعسرين

لبنان

بالصور| افتتاح مائدة الإمام زين العابدين (ع) في مسجد الإمام المهدي في الغبيري
لبنان

بالصور| افتتاح مائدة الإمام زين العابدين (ع) في مسجد الإمام المهدي في الغبيري

2026-02-21 20:42
51
موسى الحسيني - مصور
78 مقالاً

مع إطلالة شهر رمضان المبارك لهذا العام، أطلق حزب الله في مسجد الإمام المهدي (عج) في الغبيري مشروع مائدة الإمام زين العابدين (ع) لإطعام العوائل الفقيرة والمتعففة.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع مائدة الإمام زين العابدين (ع) يعنى بإعانة الفقراء خلال شهر رمضان، وهو عبارة عن تقديم حصص غذائية "مكونات وجبة الإفطار اليومية" طيلة الشهر على العائلات ذات الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بالإضافة الى حصص تموينية وكسوة العيد قبل نهاية الشهر.

الكلمات المفتاحية
شهر رمضان الإمام المهدي مائدة الإمام زين العابدين (ع)
إقرأ المزيد
المزيد
بالصور| افتتاح مائدة الإمام زين العابدين (ع) في مسجد الإمام المهدي في الغبيري
بالصور| افتتاح مائدة الإمام زين العابدين (ع) في مسجد الإمام المهدي في الغبيري
لبنان منذ ساعة
مخيم عين الحلوة يشيع شهيدَي العدوان الصهيوني بلال الخطيب ومحمد الصاوي
مخيم عين الحلوة يشيع شهيدَي العدوان الصهيوني بلال الخطيب ومحمد الصاوي
لبنان منذ 3 ساعات
تشييع الشهيد قاسم علي مهدي في بلدة علي النهري
تشييع الشهيد قاسم علي مهدي في بلدة علي النهري
لبنان منذ 3 ساعات
تشييع الشهيد حسين علاء الدين في الهرمل
تشييع الشهيد حسين علاء الدين في الهرمل
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
الإمام الخامئني يتبرّع بـ 5 مليارات تومان للإفراج عن السجناء المعسرين
الإمام الخامئني يتبرّع بـ 5 مليارات تومان للإفراج عن السجناء المعسرين
إيران منذ ساعة
بالصور| افتتاح مائدة الإمام زين العابدين (ع) في مسجد الإمام المهدي في الغبيري
بالصور| افتتاح مائدة الإمام زين العابدين (ع) في مسجد الإمام المهدي في الغبيري
لبنان منذ ساعة
الشيخ قاسم يُلقي محاضرة رمضانية أسبوعية كلَّ اثنين من شهر رمضان
الشيخ قاسم يُلقي محاضرة رمضانية أسبوعية كلَّ اثنين من شهر رمضان
لبنان منذ 9 ساعات
حزب الله في القطاع الثامن أطلق العمل في مائدة الإمام زين العابدين (ع)
حزب الله في القطاع الثامن أطلق العمل في مائدة الإمام زين العابدين (ع)
لبنان منذ 11 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة