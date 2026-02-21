مع إطلالة شهر رمضان المبارك لهذا العام، أطلق حزب الله في مسجد الإمام المهدي (عج) في الغبيري مشروع مائدة الإمام زين العابدين (ع) لإطعام العوائل الفقيرة والمتعففة.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع مائدة الإمام زين العابدين (ع) يعنى بإعانة الفقراء خلال شهر رمضان، وهو عبارة عن تقديم حصص غذائية "مكونات وجبة الإفطار اليومية" طيلة الشهر على العائلات ذات الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بالإضافة الى حصص تموينية وكسوة العيد قبل نهاية الشهر.

