الإمام الخامئني يتبرّع بـ 5 مليارات تومان للإفراج عن السجناء المعسرين

2026-02-21 20:51
خصص آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، 5 مليارات تومان للإفراج عن السجناء المعسرين (غير المتعمدين)، عشية الدورة الـ39 لمهرجان "كُلريزان" الخيري (نثر الورود) الذي تشرف عليه لجنة الدية الوطنية.

وجاءت هذه المكرمة من الإمام الخامنئي، تزامنًا مع الاستعدادات لانطلاق هذا المهرجان الخيري السنوي الذي يُعد أحد أبرز المبادرات الإنسانية لدعم السجناء المعسرين وتسديد ديون الدية عن العاجزين ماليًّا.

يُقام مهرجان "كلریزان" سنويًا في شهر رمضان المبارك، بمبادرة من اللجنة الشعبية لرعاية شؤون الدية ومساعدة السجناء المحتاجين، وبحضور مسؤولين حكوميين ومحسنين وفاعلي الخير من مختلف أنحاء البلاد، وذلك في طهران ومدن إيرانية أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان "كلریزان" هو تقليد إيراني أصيل وعريق يحمع بين البُعدين الديني والثقافي، وتحول في العصر الحديث إلى حدث خيري مؤسسي يهدف بشكل رئيس إلى جمع التبرعات للمساعدة في الإفراج عن السجناء المعسرين (غير المتعمدين).

