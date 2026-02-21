حقق فريق جويا فوزًا مستحقًا على المبرة بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما بعد ظهر يوم السبت 21 شباط/فبراير 2026 على ملعب مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة (الخامسة إيابًا) من الدوري اللبناني لكرة القدم بنسخته السادسة والستين.

وسجل هدفي جويا كلٌّ من أوسيني جويمايلا في الدقيقة 73، قبل أن يعزز حسين عواضة النتيجة في الوقت بدل الضائع (90+4)، ليؤمن لفريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وفي مباراة أخرى أقيمت على ملعب نادي العهد على طريق المطار، سقط العهد، بطل لبنان تسع مرات، في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام ضيفه التضامن صور، في لقاء خلا من الأهداف رغم الفرص المتاحة للفريقين.

