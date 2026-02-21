كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
إيران

بزشكيان: لن نستسلم أمام الغطرسة وسنواصل العمل من أجل شموخ إيران ورفعتها
2026-02-21 21:05
قال رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران مسعود بزشكيان: "إننا لن نستسلم أمام المشاكل والغطرسة، وسنواصل العمل بروح الوحدة والتلاحم من أجل شموخ إيران ورفعتها وترميم جراح المجتمع".

وخلال مراسم تكريم الحائزين على ميداليات الألعاب البارالمبية، أضاف بزشكيان: "نحن كنا وما زلنا، وسنبقى في خدمة صانعي أمجاد البلاد، ولن ندخر جهدًا في تهيئة الأرضية اللازمة لنضالهم المشرف ومن أجل نمو ورفعة إيراننا".

وأشار بزشكيان إلى الإنجازات التي حققها الرياضيون من ذوي الاحتياجات؛ قائلًا: "بصفتي مواطنًا إيرانيًّا أفخر وأعتز بمجدكم وجهودكم ووجودكم، وأتطلع إلى أن لا نكون مقصرين أمام ما تبذلونه من تضحيات وثبات، وسنبذل معًا قصارى جهدنا من أجل إيراننا العزيزة".

وشدد الرئيس الإيراني على أن هناك الكثير من التحديات التي تُفرض على إيران، مبيِّنًا أن حكومته تواجه العديد من الثغرات، بيد أنها تسعى، "من خلال الوحدة والتلاحم، إلى التغلب على هذه التحديات والمشاكل"، مضيفًا: "لن ننحني أمام التحديات، وسنعمل على صناعة العزة والرفعة لإيران العزيزة".

وتابع بزشكيان: "نحن طالما حيينا سنبقى أوفياء لإيران. لقد تعاهدنا في الحكومة الرابعة عشرة على أن لا نستسلم، حتى لو وقفت جميع قوى العالم بغير إنصاف لإجبارنا على الانحناء".

وختم الرئيس الإيراني قائلًا: "رغم كل ما فرضوه من مشكلات وما ألحقوه من جراح بجسد مجتمعنا، فإننا لن نستسلم للصعوبات ولا لسياسة فرض الإملاءات"، مضيفًا: "علينا أن نداوي جراح المجتمع، فنحن أمة واحدة وبلد واحد، ويجب أن نتكاتف ونقف صفًا واحدًا في مواجهة الشدائد، وأن نضع الخلافات جانبًا، ونسعى إلى تضميد جراح مجتمعنا".

الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران بزشكيان مسعود بزشكيان
