أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان رسمي تصنيف القوات البحرية والجوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كمنظمات إرهابية. ويأتي هذا القرار ردًّا مباشرًا على الخطوة التي اتخذتها دول الاتحاد الأوروبي في 19 شباط/فبراير 2026 بتصنيف حرس الثورة الإسلامية "منظمة إرهابية"، وهو ما وصفته طهران بالقرار "غير القانوني وغير المبرر" الذي ينتهك مبادئ القانون الدولي.

الاستناد إلى قانون التدابير الانتقامية ومبدأ المعاملة بالمثل

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن هذا الإجراء اتُخذ بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، واستنادًا إلى المادة 7 من قانون "التدابير الانتقامية" الصادر عام 2019. وأكد البيان أن طهران تعتبر الخطوة الأوروبية استهدافًا لأحد الفروع الرسمية للقوات المسلحة الإيرانية، مما يستوجب ردًّا مماثلًا يشمل كل الدول التي تُذعن أو تدعم التوجهات الأميركية والأوروبية في هذا الشأن، وذلك وفقًا لأحكام المادة 4 من القانون المحلي الإيراني.

وشددت الخارجية الإيرانية في ختام بيانها على أن هذا التحرك هو رد قانوني محلي على الانتهاكات الصارخة التي مارستها الحكومات الأوروبية، مما يفتح الباب أمام احتمالات تزايد التوتر في الممرات المائية والمجالات الجوية التي تشهد احتكاكًا بين الطرفين.

