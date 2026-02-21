كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

إيران تستعرض قدراتها الدفاعية البحرية بصاروخ صياد-3 في مضيق هرمز
إيران

إيران تستعرض قدراتها الدفاعية البحرية بصاروخ صياد-3 في مضيق هرمز

2026-02-21 22:18
أعلنت البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران، يوم السبت 21 شباط/فبراير 2026، تنفيذ تجربة ناجحة لإطلاق نسخة بحرية من صاروخ الدفاع الجوي "صياد-3"، وذلك ضمن مناورة واسعة في مضيق هرمز.

وأُطلق الصاروخ من على متن السفينة الحربية "شهيد صياد شيرازي"، ويصل مداه إلى نحو 150 كيلومترًا، ما يتيح حماية وحدات البحرية الإيرانية من فئة "الشهيد سليماني" ويعزز قدراتها في الدفاع الجوي بعيد المدى.

وتمتاز المنظومة بقدرتها على رصد الأهداف والاشتباك معها بشكل مستقل، ويمكن دمجها ضمن شبكة قيادة وسيطرة متكاملة، ما يقوي حماية السفن البحرية ويعزز جاهزيتها لمواجهة أي تهديدات جوية محتملة.

الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز البحرية الإيرانية
