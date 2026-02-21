كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
"لن ننسى أسرانا".. وقفة في بيروت تطالب الدولة بالعمل على تحرير الأسرى

2026-02-21 22:55
بدعوة من هيئة ممثلي الأسرى والمحررين، نظمت عوائل الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وقفة تضامنية بعنوان "لن ننسى أسرانا" أمام مبنى الاسكوا في بيروت لمطالبة الدولة اللبنانية بممارسة المزيد من الضغوطات على الجهات الدولية المعنية لمعرفة مصير الأسرى والعمل على تحريرهم وإعادتهم إلى عائلاتهم في أسرع وقت.

وألقى عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي كلمة خلال الوقفة التضامنية، حيث أكد أن اتفاق "وقف الأعمال العدائية" موجود منذ سنة كاملة لكنه لا يُطبق على أرض الواقع، موجهًا تساؤلًا إلى الدولة والشريحة المتماهية مع العدو عما إذا كانوا قد اقتنعوا بأنه لا فائدة من الدبلوماسية ولا من العلاقات الدولية في مواجهة هذا الكيان.

وانتقد قماطي التوجهات السياسية التي تبتعد عن مواجهة التحديات الحقيقية، مشيرًا إلى أن البعض أصبح همهم الأساسي هو كيفية مصادرة السلاح بدلًا من التركيز على استعادة الحقوق ومواجهة الاعتداءات.

وألقى حسن قبلان كلمة حركة أمل أكد فيها أن "السيادة تعني حماية المواطن اللبناني كما حماية الأرض والأجواء والمياه اللبنانية".

كلمة الحزب الشيوعي اللبناني ألقاها حسن خليل، وقال "أمام هذه العدوانية الأميركية الصهيونية ضد لبنان وفلسطين لا خيار الا خيار المقاومة".

بدوره، فتحي أبو علي، الذي ألقى كلمة مكتب الشهداء والأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قال "الأسرى تم اعتقالهم في الجنوب خلال معركة الاسناد، وهم يواجهون ظروفًا قاسية خلف القضبان في ظل غياب الشفافية حول أوضاعهم".

رئيس حزب الوفاء اللبناني أحمد علوان، قال في كلمته "أسرانا الآن يُعذّبون وينامون بلا ماء ولا أكل ويُعذّبون على أيدي الصهاينة".

وألقت حوراء عساف كلمة عائلات الأسرى، لفتت فيها إلى أن "لا أحد من دولتنا يتكلم كلمة حق"، مطالبة الدولة بتحمل مسؤولياتها.

