أعلنت باكستان أنها شنت غارات استهدفت مخابئ لمسلحين على طول الحدود مع أفغانستان، في عملية وصفتها بأنها "انتقائية ومبنية على معلومات استخباراتية" دقيقة ضد معسكرات حركة "طالبان".

وكتب وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله ترار على منصة "إكس" أن الجيش نفذ عمليات ضد سبعة معسكرات للمسلحين، كما استهدف جماعة تابعة لتنظيم "داعش" في المنطقة الحدودية. ولم تقدم إسلام آباد أي تفاصيل دقيقة عن المناطق المستهدفة أو نتائج الضربات.

وزارة الدفاع الأفغانية تتوعد بالرد

بدورها، أدانت وزارة الدفاع الأفغانية بشدة انتهاك الطيران الباكستاني للمجال الجوي الأفغاني، واصفة إياه بخرق صارخ للقوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار. وأعلنت أن غارات باكستانية استهدفت مناطق مدنية في ولايتي ننغرهار وبكتیکا، مما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى. وحملت الدفاع الأفغانية الجيش الباكستاني المسؤولية الكاملة عن "استهداف المدنيين والمراكز الدينية"، مؤكدة أنها سترد في الوقت المناسب بردٍ مناسبٍ ومدروس.

وفي سياق متصل، أكد وكيل وزارة الإعلام الأفغانية في تصريحات تلفزيونية رفض بلاده القاطع لمزاعم باكستان بشأن استهداف ما تصفها بمعاقل حركة طالبان باكستان داخل الأراضي الأفغانية. وتأتي هذه التطورات الميدانية لتزيد من حدة التوتر الحدودي بين البلدين، وسط اتهامات أفغانية للجانب الباكستاني بنقل الصراع إلى الداخل الأفغاني واستهداف منشآت غير عسكرية.

وتأتي هذه الغارات بعد أشهر من ضربات مماثلة شنتها باكستان في عمق الأراضي الأفغانية خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استهدفت مخابئ للمسلحين.

الكلمات المفتاحية