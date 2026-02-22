كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي 14 وزارة خارجية بينها لبنان تستنكر تصريحات هاكابي: تشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن المنطقة

عربي ودولي

غارات باكستانية
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

غارات باكستانية "انتقائية" تستهدف معسكرات للمسلحين على الحدود الأفغانية

2026-02-22 09:21
45

أعلنت باكستان أنها شنت غارات استهدفت مخابئ لمسلحين على طول الحدود مع أفغانستان، في عملية وصفتها بأنها "انتقائية ومبنية على معلومات استخباراتية" دقيقة ضد معسكرات حركة "طالبان".

وكتب وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله ترار على منصة "إكس" أن الجيش نفذ عمليات ضد سبعة معسكرات للمسلحين، كما استهدف جماعة تابعة لتنظيم "داعش" في المنطقة الحدودية. ولم تقدم إسلام آباد أي تفاصيل دقيقة عن المناطق المستهدفة أو نتائج الضربات.

وزارة الدفاع الأفغانية تتوعد بالرد  

بدورها، أدانت وزارة الدفاع الأفغانية بشدة انتهاك الطيران الباكستاني للمجال الجوي الأفغاني، واصفة إياه بخرق صارخ للقوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار. وأعلنت أن غارات باكستانية استهدفت مناطق مدنية في ولايتي ننغرهار وبكتیکا، مما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى. وحملت الدفاع الأفغانية الجيش الباكستاني المسؤولية الكاملة عن "استهداف المدنيين والمراكز الدينية"، مؤكدة أنها سترد في الوقت المناسب بردٍ مناسبٍ ومدروس.

وفي سياق متصل، أكد وكيل وزارة الإعلام الأفغانية في تصريحات تلفزيونية رفض بلاده القاطع لمزاعم باكستان بشأن استهداف ما تصفها بمعاقل حركة طالبان باكستان داخل الأراضي الأفغانية. وتأتي هذه التطورات الميدانية لتزيد من حدة التوتر الحدودي بين البلدين، وسط اتهامات أفغانية للجانب الباكستاني بنقل الصراع إلى الداخل الأفغاني واستهداف منشآت غير عسكرية.

وتأتي هذه الغارات بعد أشهر من ضربات مماثلة شنتها باكستان في عمق الأراضي الأفغانية خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، استهدفت مخابئ للمسلحين.  

الكلمات المفتاحية
داعش باكستان أفغانستان
إقرأ المزيد
المزيد
ويتكوف: ترامب متعجّب من عدم
ويتكوف: ترامب متعجّب من عدم "استسلام" إيران رغم الضغوط
عربي ودولي منذ 28 دقيقة
14 وزارة خارجية بينها لبنان تستنكر تصريحات هاكابي: تشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن المنطقة
14 وزارة خارجية بينها لبنان تستنكر تصريحات هاكابي: تشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن المنطقة
عربي ودولي منذ 51 دقيقة
غارات باكستانية
غارات باكستانية "انتقائية" تستهدف معسكرات للمسلحين على الحدود الأفغانية
عربي ودولي منذ ساعة
إدانات عربية لتصريحات السفير الأميركي حول التوسع الصهيوني: تحذير من تداعيات خطيرة
إدانات عربية لتصريحات السفير الأميركي حول التوسع الصهيوني: تحذير من تداعيات خطيرة
عربي ودولي منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
غارات باكستانية
غارات باكستانية "انتقائية" تستهدف معسكرات للمسلحين على الحدود الأفغانية
عربي ودولي منذ ساعة
8 دول عربية وإسلامية تستنكر مصادرة الاحتلال للأراضي في الضفة الغربية
8 دول عربية وإسلامية تستنكر مصادرة الاحتلال للأراضي في الضفة الغربية
عربي ودولي منذ 4 أيام
أستراليا ترفض إعادة مواطنيها من مخيمات سورية وتتبنى موقفًا حازمًا ضد
أستراليا ترفض إعادة مواطنيها من مخيمات سورية وتتبنى موقفًا حازمًا ضد "داعش"
عربي ودولي منذ 4 أيام
قوات الحشد الشعبي تنفذ انتشارًا ميدانيًا واسعًا في جنوب نينوى
قوات الحشد الشعبي تنفذ انتشارًا ميدانيًا واسعًا في جنوب نينوى
خاص العهد منذ 4 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة