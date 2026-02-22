أعربت وزارات خارجية 14 دولة، من بينها لبنان والأردن والسعودية ومصر وقطر وتركيا، بالإضافة إلى أمانات منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، عن إدانتها الشديدة وقلقها البالغ إزاء تصريحات سفير الولايات المتحدة لدى كيان الاحتلال مايك هاكابي، التي أشار فيها بقبول ممارسة "إسرائيل" سيطرتها على أراضٍ تعود لدول عربية، بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة. وأكدت الوزارات في بيانٍ مشترك رفضها القاطع لهذه التصريحات الاستفزازية التي تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن المنطقة.

تعارض مع رؤية ترمب وخطط إنهاء النزاع

وشددت الوزارات على أن هذه "التصريحات تتعارض بشكلٍ مباشر مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأميريكي دونالد ترمب والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، والتي تقوم على احتواء التصعيد وتهيئة أفق سياسي يكفل للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة". وأشار البيان إلى أن أي محاولات لإضفاء الشرعية على السيطرة على أراضي الغير تقوّض أهداف التسامح والتعايش السلمي، وتؤجج التوترات وتشكل تحريضًا بدلًا من الإسهام في إحلال السلام المنشود.

وجددت الدول الموقعة التأكيد على أنه لا سيادة لـ "إسرائيل" على الأرض الفلسطينية المحتلة أو أي أراضٍ عربية أخرى، معلنةً رفضها التام لأي محاولات لضم الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة. كما أعربت الوزارات عن معارضتها الشديدة لتوسيع الأنشطة الاستيطانية ورفضها القاطع لأي تهديد يمس سيادة الدول العربية، محذرةً من أن استمرار السياسات التوسعية والإجراءات غير القانونية لن يؤدي إلا إلى إشعال مزيد من العنف في المنطقة وتقويض فرص السلام.

التزام ثابت بحقوق الشعب الفلسطيني

وفي ختام بيانها، دعت الوزارات إلى وضع حد لهذه التصريحات التحريضية، مؤكدةً التزام دولها الثابت بالحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وشددت على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وإنهاء الاحتلال لجميع الأراضي العربية المحتلة، ضمانًا لاستقرار المنطقة وحمايةً للأمن والسلم الدوليين.

الكلمات المفتاحية