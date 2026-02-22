كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ويتكوف: ترامب متعجّب من عدم "استسلام" إيران رغم الضغوط

2026-02-22 09:54
كشف مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف عن تعجّب رئيسه دونالد ترامب من عدم "استسلام إيران" رغم الضغوط الكبيرة التي تواجهها، مؤكدًا أن إقناع طهران بالتراجع عن مواقفها "أمر صعب".

وبينما ذكر ويتكوف أن ترامب يمتلك "عديد البدائل"، تساءل "لماذا لم تتوجه إيران إلى الولايات المتحدة لتأكيد عدم رغبتها في امتلاك أسلحة نووية؟"

وفيما أشار ويتكوف إلى أن الإيرانيين يؤكدون أن برنامجهم النووي سلمي، تحدث عن أنهم "يخصبون اليورانيوم بمستويات أعلى مما هو ضروري"، وفق تعبيره، زاعمًا "أنهم قد يكونون على بعد أسبوع من امتلاك مواد كافية لصنع قنابل نووية بجودة صناعية".

في غضون ذلك، أكد القائد السابق لمنظومة الدفاع الجوي الصهيوني، العميد احتياط ران كوخاف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام العدو صباح اليوم الأحد، 22 شباط/فبراير 2026، أن المواجهة العسكرية مع إيران "ليست نزهة" كما قد يصورها البعض. وأشار كوخاف إلى أن الإيرانيين تمكنوا خلال المواجهات السابقة من إلحاق أضرار حقيقية بـ "إسرائيل"، مشددًا على أن هذا هو السيناريو المتوقع الذي سيكررونه في أي حرب مستقبلية مقبلة.

وفي تقييمه لجهوزية كيان الاحتلال، كشف كوخاف عن وجود فجوات واضحة في منظومة التحصين وفي استعدادات "الجبهة الداخلية" لمواجهة التهديدات الإيرانية.  

