نقل موقع أكسيوس "Axios" عن السيناتور الجمهوري لندسي غراهام أن عددًا من الشخصيات المحيطة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب تنصحه بعدم قصف إيران، في حين يحث غراهام الرئيس ترامب على تجاهل هذه النصائح.

وأشار الموقع إلى أن غراهام يقود المعسكر الداعم لضرب إيران داخل فلك ترامب، لافتًا إلى زيارته الأخيرة للشرق الأوسط حيث بحث ملف إيران مع مسؤولين صهاينة وقادة في السعودية والإمارات.

وبينما تحدث غراهام عن وجود فرصة لـما أسماه "تغيير تاريخي" في إيران بعد جولته الإقليمية، أشار الموقع في الوقت نفسه إلى تعالي الأصوات الرافضة للتورط في الحرب داخل الإدارة الأميركية، موضحًا أن الوقت هو الذي سيحدد مآل الأمور.

وتابع الموقع أن بعض مستشاري ترامب يحثّونه على تجنب الضربات العسكرية ومواصلة الاستفادة من التهديد العسكري فقط لانتزاع المزيد من التنازلات، وسط شكوك لدى شخصيات في الدائرة الضيقة لترامب حول حكمة التوجه نحو "تغيير النظام" في إيران.

الكلمات المفتاحية