أُقيمت عصر اليوم الأحد 22 شباط/فبراير 2026، فعاليات "عام على مواراة الشمس" في مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، حيث احتشدت الوفود والشخصيات لتجديد العهد والولاء بصوت واحد.

وقد انطلقت المراسم عند الساعة 02:00 عصرًا باستعراض كشفي موسيقي مهيب، تخلله أداء التحية ووضع إكليل من الزهور على الضريح الشريف، تلتها كلمة للمفوض العام لكشافة الإمام المهدي (عج) الشيخ نزيه فياض أكد فيها على الثبات في طريق المقاومة. وقال "هذه الأجيال هي أجيال سيد شهداء الأمة". وأضاف "سنبقى على العهد كما أراد شهيدنا الأقدس".

بعدها، أدت سرية من التعبئة والسرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال التحية العسكرية أمام الضريح، حيث جرت مراسم أداء القسم وتجديد العهد جماعيًا بصوت واحد، تعبيرًا عن التمسك بنهج سيد شهداء الأمة في مواجهة الأطماع الصهيونية والعدوان "الإسرائيلي" المستمر، ورفضًا لكل محاولات الهيمنة "الأميركية" على المنطقة.

وشكلت هذه الفعالية محطة وجدانية وجهادية استذكر فيها المشاركون تضحيات السيد نصر الله ومواقفه التاريخية الداعمة للبنان وفلسطين وسورية، مؤكدين أن مسيرة المقاومة التي أرساها ستظل حاضرة بقوة حتى تحقيق النصر الكامل.

الكلمات المفتاحية