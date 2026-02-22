Your browser does not support the video tag.

أكد المفوض العام لكشافة الإمام المهدي (عج) الشيخ نزيه فياض، في تصريح خاص لموقع "العهد" الإخباري على هامش فعاليات "عام على مواراة الشمس" التي أُقيمت اليوم الأحد 22 شباط/فبراير 2026 في مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، أن الحشد الشعبي والكشفي أتى اليوم ليجدد ذات العهد والولاء الذي حملته القلوب يوم تشييع السيد الشهيد قبل عام.

ووصف الشيخ فياض هذا اليوم بأنه "يوم مواراة الشمس" حقًا، مشيرًا إلى أن الحشود أتت بدافع الحب والعشق لسماحة السيد ولنهجه المقاوم، ولتؤكد له الوفاء بالوعد، وأضاف أن هذا الجيل الذي يمتد ويتسع يومًا بعد يوم، إنما يكبر على هذا النهج الأصيل وعلى حب السيد الذي سيبقى النجمة والهادي لهذا الجيل في مواجهة كل التحديات والعدوان "الإسرائيلي" والغطرسة "الأميركية".

وشدد فياض على أن المسيرة مستمرة، وأن الأجيال الصاعدة تستلهم من تضحيات سيد شهداء الأمة معاني الثبات والكرامة.

