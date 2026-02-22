كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي ضرائب في زمن الانهيار: كلفة اجتماعية بلا إصلاحات حقيقية

خاص العهد

🎧 إستمع للمقال
خاص العهد

"عام على مواراة الشمس".. الشيخ فياض: هذا الجيل يكبر على حب السيد

2026-02-22 14:59
الشيخ فياض لـ "العهد": سيد شهداء الأمة سيبقى الهادي للأجيال
59

 

أكد المفوض العام لكشافة الإمام المهدي (عج) الشيخ نزيه فياض، في تصريح خاص لموقع "العهد" الإخباري على هامش فعاليات "عام على مواراة الشمس" التي أُقيمت اليوم الأحد 22 شباط/فبراير 2026 في مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، أن الحشد الشعبي والكشفي أتى اليوم ليجدد ذات العهد والولاء الذي حملته القلوب يوم تشييع السيد الشهيد قبل عام.

ووصف الشيخ فياض هذا اليوم بأنه "يوم مواراة الشمس" حقًا، مشيرًا إلى أن الحشود أتت بدافع الحب والعشق لسماحة السيد ولنهجه المقاوم، ولتؤكد له الوفاء بالوعد، وأضاف أن هذا الجيل الذي يمتد ويتسع يومًا بعد يوم، إنما يكبر على هذا النهج الأصيل وعلى حب السيد الذي سيبقى النجمة والهادي لهذا الجيل في مواجهة كل التحديات والعدوان "الإسرائيلي" والغطرسة "الأميركية".

وشدد فياض على أن المسيرة مستمرة، وأن الأجيال الصاعدة تستلهم من تضحيات سيد شهداء الأمة معاني الثبات والكرامة.

الكلمات المفتاحية
هيئة المرقدين سيد شهداء الأمة تشييع سيد شهداء الأمة
