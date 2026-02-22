كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
قائد القوات البرية الإيرانية: جنودنا يرصدون جميع تحركات العدو وتهديداته
قائد القوات البرية الإيرانية: جنودنا يرصدون جميع تحركات العدو وتهديداته

2026-02-22 15:58
أكد قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد علي جهانشاهي، الأحد 22 شباط/فبراير 2026، أنّ "جنود القوات البرية للجيش يحرسون أرض الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدسة ليلًا ونهارًا، بكامل يقظتهم وحرصهم، ويرصدون ويحيدون جميع تحركات العدو وتهديداته لحظة بلحظة".

كلام جهانشاهي جاء خلال زيارته اللواء 164 للهجوم المتنقل في بيرانشهر، بهدف الاطلاع على أحدث جاهزية الوحدات القتالية وقدراتها العملياتية. وأعرب عن شكره للأفراد على روحهم الجهادية، واصفًا إياهم بأنهم مصدر فخر واعتزاز للقوات المسلحة.

وفي إشارة إلى توجيهات سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي بشأن ضرورة الاستعداد الشامل لمواجهة العدو، صرّح العميد جهانشاهي قائلًا: "إنّ يقظة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية واستعدادها التام هما العامل الأهم الذي يمنع الأعداء من أي خطأ في التقدير أو أي عمل يضر بمصالح البلاد وأمنها، وسيفشلون في تحقيق أهدافهم الخبيثة".

وأضاف قائد القوات البرية للجيش: "اليوم، وبفضل بركات الثورة الإسلامية والتوجيه الحكيم للقائد الأعلى، وصلت القوات البرية إلى مستوى من الكفاءة والردع يقضي على أي تهديد في مهده".

وفي معرض حديثه عن أهمية تعزيز القدرات القتالية واستخدام المعدات الحديثة والتكتيكات المتطورة في مواجهة التهديدات غير المتكافئة، شدد جهانشاهي على ضرورة إجراء تدريبات ومناورات تكتيكية مستمرة في المنطقة، وقال: "إن جنودنا، المتمسكين بإيمانهم الراسخ ومعداتهم المتطورة، لن يسمحوا بأي تقدم لأعداء هذه الأرض ومياهها".

الجمهورية الاسلامية في إيران الإمام الخامنئي الجيش الايراني
