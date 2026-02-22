كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

الرئيس بري يؤكد أن الانتخابات
لبنان

الرئيس بري يؤكد أن الانتخابات "ماشية": السفير الأميركي طلب مني تأجيلها فأبلغته رفضي

2026-02-22 18:15
الرئيس بري يؤكد أنّ الاعتداءات "الإسرائيلية" على البقاع "حرب جديدة" للضغط على لبنان للتسليم بشروط "تل أبيب"
أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّ الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها، كاشفًا في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى طلب منه تأجيلها فـ"أبلغته رفضي، وكذلك أبلغت بقية سفراء اللجنة الخماسية بأنني لا أؤيد تأجيل الانتخابات النيابية تقنيًا، أو التمديد للبرلمان".

وأضاف: "كنتُ أول من ترشّح لخوض الانتخابات لقطع الطريق على من يحاول تحميلي مسؤولية تأجيلها التقني أو التمديد للبرلمان وإلصاق التهمة بي شخصيًا؛ لذلك أردت تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر في الداخل والخارج بأنني متمسك بإنجازها حتى آخر دقيقة، وكنتُ أوعزت لعدد من المرشحين المنتمين لحركة أمل بالترشّح، وهذا ما حصل، إضافة إلى أنني طلبت من الصديق عباس فواز الترشح عن المقعد الشيعي في الدائرة الـ16 المخصصة لتمثيل الاغتراب اللبناني بـ6 مقاعد توزّع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين".

وشدد الرئيس بري على أنه "لا مبرر، من وجهة نظري، لتأجيل الاستحقاقات الدستورية وعدم إتمامها في مواعيدها، وأولها اليوم انتخاب مجلس نيابي جدي". وقال: "إنها ماشية، وأتمسك بإنجازها في موعدها على أساس قانون الانتخاب النافذ حاليًا، ومن يريد التأجيل عليه أن يتحمل مسؤوليته ولا يرميها على الآخرين"، وهذا من شأنه وضع القوى السياسية أمام اختبار جدي للتأكد من مدى التزامها بإجراء الانتخابات في موعدها واستعدادها لخوضها.

وتطرق رئيس مجلس النواب إلى الاعتداءات "الإسرائيلية" التي استهدفت بلدات في البقاع، واصفًا إياها بأنها "حرب جديدة للضغط على لبنان للتسليم بشروط تل أبيب، على غرار تلك التي لا يزال يشهدها الجنوب وتشكل إحراجًا للجنة "الميكانيزم" المكلفة بالإشراف على تطبيق وقف الأعمال العدائية، التي التزم بها لبنان وامتنعت إسرائيل عن تطبيقها منذ سريان مفعولها، ومن خلالها للولايات المتحدة الأميركية وفرنسا اللتين كانتا وراء التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ورعايتهما لتنفيذه".

لبنان نبيه بري الانتخابات النيابية 2026
