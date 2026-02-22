كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

كشافة الإمام المهدي (عج) تقيم مراسم خاصة عند مرقد السيد الهاشمي في ذكرى تشييعه
لبنان

كشافة الإمام المهدي (عج) تقيم مراسم خاصة عند مرقد السيد الهاشمي في ذكرى تشييعه

2026-02-22 18:30
72

أقامت جمعية كشافة الإمام المهدي (ع)، الأحد 22 شباط/فبراير 2026، مراسم خاصة عند مرقد الشهيد السيد هاشم صفي الدين في دير قانون النهر، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لتشييع ودفن الأمينين العامين سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين.

المراسم أُقيمت بحضور القيادة العامة وفرق كشفية رمزية والفرقة الموسيقية المركزية في الجمعية، يتقدمهم رئيس الجمعية الشيخ نزيه فياض، حيث تم وضع أكاليل من الورود على ضريح السيد الهاشمي.

واستُهلّت الفعالية بعزف النشيدين الوطني ونشيد الجمعية، إضافة إلى مقطوعة “موسيقى أجيال السيد”، قبل أن يضع الشيخ فياض إكليل الورد على المرقد الطاهر.

وألقى الشيخ نزيه فياض كلمة وجدانية استحضر فيها سيرة “العالم الشهيد” و”الداعي المبلّغ” و”القائد الكبير”، مؤكدًا أن الحضور إلى مرقد السيد الهاشمي هو حضور باسم الأجيال التي تربّت في ظل رعايته واهتمامه.

وأشار إلى أن مسيرته كانت زاخرة بالعطاء والعلم والجهاد، وأن شهادته لم تُنهِ حضوره، بل جعلت منه نموذجًا حيًّا متجددًا في وجدان محبيه وتلامذته. وخاطبه باسم الكشفيين الذين نشأوا على قيمه، مستذكرًا دوره في تثبيت نهج الولاية والشهادة، ومؤكدًا أن ما زرعه في نفوس الأجيال سيبقى حيًّا في مسيرتهم والتزامهم.
 

كشافة الامام المهدي (عج) سيد شهداء الأمة السيد الهاشمي
