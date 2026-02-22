كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي بطولة لبنان: فوز الأنصار على الساحل بثلاثية

إيران

عراقجي: من المحتمل أن التقي ويتكوف الخميس في جنيف.. والحشد العسكري الأميركي لا يخيفنا
🎧 إستمع للمقال
إيران

عراقجي: من المحتمل أن التقي ويتكوف الخميس في جنيف.. والحشد العسكري الأميركي لا يخيفنا

2026-02-22 18:40
وزيرا الخارجية والدفاع في إيران يقدمان تقريرَين للحكومة بشأن المفاوضات وجهوزية القوات المسلحة
78

أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أنّه يجري العمل على جوانب الاتفاق النووي ومسودته، ومن المحتمل أن يلتقي مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الخميس المقبل في جنيف، وفق ما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية.

وأكّد، في تصريح لشبكة "سي بي إس" الأميركية، أنّ "الدبلوماسية هي الطريقة الوحيدة إذا أرادت واشنطن معالجة مخاوفها بشأن سلمية برنامجنا النووي، ولا حاجة للحشد العسكري الأميركي، فهذا لن يخيفنا".

وشدد عراقجي، على أنّ "التوصل إلى اتفاق مع واشنطن في المتناول، وهناك جوانب قد تكون أفضل من اتفاق 2015".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "نناقش حاليًا المسألة النووية فقط"، موضحًا أنّ "من حقنا تخصيب اليورانيوم وأن تكون لنا طاقة سلمية"، مشيرًا إلى أنه "يمكن التوصل إلى حل بشأن التخصيب، وتبادلنا مع الجانب الأميركي مقترحاتنا بهذا الشأن".

وقال: "طورنا تكنولوجيا التخصيب بأنفسنا، وهي تمثل مصدر فخر لنا، ولا يمكننا التخلي عنها".

ولفت عراقجي إلى أنّ "الصواريخ الإيرانية كانت قادرة على ضرب أهداف في كيان الاحتلال، الذي طلب وقف إطلاق النار بشكل غير مشروط"، مؤكدًا: "نحن في موقف قوي للدفاع عن النفس كما فعلنا في الحرب السابقة".

ونوه وزير الخارجية الإيراني إلى أنه "سيكون لنا الحق في الدفاع عن أنفسنا في حال تعرضنا لهجوم أميركي"، وأضاف: "صواريخنا لا يمكن أن تضرب الأراضي الأميركية، لكننا سنضرب القواعد".

عراقجي يرد على ترامب

إلى ذلك، قال عراقجي في تصريح مقتضب عبر منصة "إكس": "تتساءلون لماذا لا نستسلم؟ لأننا إيرانيون"، وذلك بعد أن كشف ويتكوف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "متعجب" من "عدم استسلام" الإيرانيين رغم الضغوط.

وزيرا الخارجية والدفاع في إيران يقدمان تقريرَين للحكومة بشأن المفاوضات وجهوزية القوات المسلحة

إلى ذلك، قدّم وزير الخارجية الإيراني تقريرًا للحكومة الإيرانية عن آخر الاتصالات والمشاورات ومواقف الأطراف المتفاوضة، في جلسة عقدتها الحكومة برئاسة الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان، وفق ما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية.

وأكّد عراقجي على السعي الحثيث نحو الدبلوماسية القائمة على ضمان المصالح الوطنية.

بدوره، قدّم وزير الدفاع الإيراني أمير نصير زاده تقريرًا عن آخر مستجدات الانتشار العسكري للعدو، وأعلن عن الرصد المستمر لتحركاته في المنطقة وخارجها، وعن الجاهزية التامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على جميع المستويات العملياتية.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران عباس عراقجي
إقرأ المزيد
المزيد
عراقجي: من المحتمل أن التقي ويتكوف الخميس في جنيف.. والحشد العسكري الأميركي لا يخيفنا
عراقجي: من المحتمل أن التقي ويتكوف الخميس في جنيف.. والحشد العسكري الأميركي لا يخيفنا
إيران منذ ساعتين
قائد القوات البرية الإيرانية: جنودنا يرصدون جميع تحركات العدو وتهديداته
قائد القوات البرية الإيرانية: جنودنا يرصدون جميع تحركات العدو وتهديداته
إيران منذ 4 ساعات
قراءات الصحافة الإيرانية للتهديدات الأميركية بالحرب
قراءات الصحافة الإيرانية للتهديدات الأميركية بالحرب
إيران منذ 11 ساعة
إيران تستعرض قدراتها الدفاعية البحرية بصاروخ صياد-3 في مضيق هرمز
إيران تستعرض قدراتها الدفاعية البحرية بصاروخ صياد-3 في مضيق هرمز
إيران منذ 22 ساعة
مقالات مرتبطة
وزير خارجية عمان يكشف عن
وزير خارجية عمان يكشف عن "توجه إيجابي" في مفاوضات بين أميركا وإيران الخميس في جنيف
عربي ودولي منذ 44 دقيقة
جهاز الخدمة السرية الأميركي يقتل شخصًا حاول الدخول إلى مقر إقامة ترامب في فلوريدا
جهاز الخدمة السرية الأميركي يقتل شخصًا حاول الدخول إلى مقر إقامة ترامب في فلوريدا
عربي ودولي منذ ساعة
عراقجي: من المحتمل أن التقي ويتكوف الخميس في جنيف.. والحشد العسكري الأميركي لا يخيفنا
عراقجي: من المحتمل أن التقي ويتكوف الخميس في جنيف.. والحشد العسكري الأميركي لا يخيفنا
إيران منذ ساعتين
قائد القوات البرية الإيرانية: جنودنا يرصدون جميع تحركات العدو وتهديداته
قائد القوات البرية الإيرانية: جنودنا يرصدون جميع تحركات العدو وتهديداته
إيران منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة