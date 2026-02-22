كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بطولة لبنان: فوز الأنصار على الساحل بثلاثية
بطولة لبنان: فوز الأنصار على الساحل بثلاثية

2026-02-22 19:16
46

فاز نادي الأنصار المتصدر على شباب الساحل بنتيجة 3-0، الأحد 22 شباط/فبراير 2026، في المباراة التي أُجريت بينهما على مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في ختام المرحلة السادسة عشرة من الدوري العام اللبناني لكرة القدم.

وسجل للأنصار الجزائري هشام خلف الله في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، ومحمد بو صالح بتسديدة متوسطة الارتفاع من مشارف المنطقة على يمين الحارس أحمد دياب في الدقيقة 88. ثم ختم علي طنيش "سيسي" المهرجان بالهدف الثالث في الدقيقة 93، بكرة سددها بيمناه إثر رفعة من خليل بدر من الجهة اليمنى.

وكان الأنصار قد تلقى خسارته الثانية في الدوري هذا الموسم أمام الرياضي العباسية 1-2، في حين مُني شباب الساحل بخسارته السادسة في الدوري، واحتفظ بالمركز السابع.

لبنان كرة القدم الرياضة
