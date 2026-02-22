كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
المقال التالي وزير خارجية عمان يكشف عن "توجه إيجابي" في مفاوضات بين أميركا وإيران الخميس في جنيف

عربي ودولي

جهاز الخدمة السرية الأميركي يقتل شخصًا حاول الدخول إلى مقر إقامة ترامب في فلوريدا
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

جهاز الخدمة السرية الأميركي يقتل شخصًا حاول الدخول إلى مقر إقامة ترامب في فلوريدا

2026-02-22 19:36
47

أفاد جهاز الخدمة السرية الأميركي، الأحد 22 شباط/فبراير 2026، بأن عناصره قتلوا شخصًا مسلحًا دخل "بشكل غير قانوني" حرم مقر إقامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مارالاغو بفلوريدا.

وكان ترامب في واشنطن عند وقوع الحادث، بحسب ما أورد مسؤولون.

وكتب المتحدث باسم الجهاز، أنتوني غوغليلمي، على منصة "إكس": "قُتل مسلح بإطلاق النار عليه من جانب عناصر جهاز الخدمة السرية بعدما دخل بشكل غير قانوني هذا الصباح المنطقة الأمنية في مارالاغو".

وقال الجهاز في بيان إن "المشتبه به، وهو شاب في مطلع العشرينات، شوهد عند البوابة الشمالية لمنتجع مارالاغو، وهو يحمل ما بدا أنه بندقية صيد وعلبة تحتوي على وقود".

وواجه العناصر الأمنيون المشتبه به وأطلقوا النار عليه، ولم يُصب أيٌّ منهم.

 

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب فلوريدا
إقرأ المزيد
المزيد
وزير خارجية عمان يكشف عن
وزير خارجية عمان يكشف عن "توجه إيجابي" في مفاوضات بين أميركا وإيران الخميس في جنيف
عربي ودولي منذ 44 دقيقة
جهاز الخدمة السرية الأميركي يقتل شخصًا حاول الدخول إلى مقر إقامة ترامب في فلوريدا
جهاز الخدمة السرية الأميركي يقتل شخصًا حاول الدخول إلى مقر إقامة ترامب في فلوريدا
عربي ودولي منذ ساعة
"باكستان ونهاية احتكار القوة الجوية": كيف تعيد القوى الناشئة رسم توازن النظام الدولي؟
عربي ودولي منذ 7 ساعات
"نيويورك تايمز" تحذر ترامب: إيران ليست فنزويلا وأي مغامرة عسكرية ستكون مكلفة
عربي ودولي منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
وزير خارجية عمان يكشف عن
وزير خارجية عمان يكشف عن "توجه إيجابي" في مفاوضات بين أميركا وإيران الخميس في جنيف
عربي ودولي منذ 44 دقيقة
جهاز الخدمة السرية الأميركي يقتل شخصًا حاول الدخول إلى مقر إقامة ترامب في فلوريدا
جهاز الخدمة السرية الأميركي يقتل شخصًا حاول الدخول إلى مقر إقامة ترامب في فلوريدا
عربي ودولي منذ ساعة
عراقجي: من المحتمل أن التقي ويتكوف الخميس في جنيف.. والحشد العسكري الأميركي لا يخيفنا
عراقجي: من المحتمل أن التقي ويتكوف الخميس في جنيف.. والحشد العسكري الأميركي لا يخيفنا
إيران منذ ساعتين
"نيويورك تايمز" تحذر ترامب: إيران ليست فنزويلا وأي مغامرة عسكرية ستكون مكلفة
عربي ودولي منذ 8 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة