أفاد جهاز الخدمة السرية الأميركي، الأحد 22 شباط/فبراير 2026، بأن عناصره قتلوا شخصًا مسلحًا دخل "بشكل غير قانوني" حرم مقر إقامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مارالاغو بفلوريدا.

وكان ترامب في واشنطن عند وقوع الحادث، بحسب ما أورد مسؤولون.

وكتب المتحدث باسم الجهاز، أنتوني غوغليلمي، على منصة "إكس": "قُتل مسلح بإطلاق النار عليه من جانب عناصر جهاز الخدمة السرية بعدما دخل بشكل غير قانوني هذا الصباح المنطقة الأمنية في مارالاغو".

وقال الجهاز في بيان إن "المشتبه به، وهو شاب في مطلع العشرينات، شوهد عند البوابة الشمالية لمنتجع مارالاغو، وهو يحمل ما بدا أنه بندقية صيد وعلبة تحتوي على وقود".

وواجه العناصر الأمنيون المشتبه به وأطلقوا النار عليه، ولم يُصب أيٌّ منهم.

الكلمات المفتاحية