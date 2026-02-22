أكّد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الأحد 22 شباط/فبراير 2026، أنّ "المفاوضات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران باتت مقرّرة الآن في جنيف هذا الخميس، مع توجّه إيجابي لبذل جهد إضافي نحو استكمال وضع اللمسات النهائية على الاتفاق".

ويأتي ذلك بعد جولتَين من المفاوضات النووية بوساطة عمانية عقدتا في مسقط وجنيف.

وفي وقت سابق من اليوم، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أنّه يجري العمل على جوانب الاتفاق النووي ومسودته، ومن المحتمل أن يلتقي مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الخميس المقبل في جنيف، وفق ما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية.

وأكّد، في تصريح لشبكة "سي بي إس" الأميركية، أنّ "الدبلوماسية هي الطريقة الوحيدة إذا أرادت واشنطن معالجة مخاوفها بشأن سلمية برنامجنا النووي، ولا حاجة للحشد العسكري الأميركي، فهذا لن يخيفنا".

