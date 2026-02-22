كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
لبنان

التعبئة التربوية تفتتح برنامج
لبنان

التعبئة التربوية تفتتح برنامج "الصباحيات القرآنية" في قصرنبا

2026-02-22 21:23
55

افتتحت التعبئة التربوية في حزب الله، بالتعاون مع جمعية القرآن الكريم، برنامج "الصباحيات القرآنية"، بالتنسيق مع قسم التبليغ والأنشطة الثقافية في البقاع، عبر الصباحية القرآنية الأولى في القطاع الأوسط، وذلك في ثانوية المصطفى (ص)- قصرنبا، بمشاركة نحو 300 طالب وطالبة من صفَّي السنة الأولى والثانية ثانوي.

افتُتح البرنامج بتلاوة مباركة من القارئ الدولي السيد حسن مرتضى، حيث رتّل ما تيسّر من الآيات البيّنات من الذكر الحكيم، ثم قدّمت الحافظة الأخت زهراء سرور فقرةً أجابت خلالها عن أسئلة الطلاب المتعلقة بطرق الحفظ وآلياته.

واختُتمت الصباحية بكلمة توجيهية حول الألطاف القرآنية قدّمها سماحة الشيخ ماجد صقر، ركّز فيها على أثر القرآن في تهذيب النفس وتعزيز الارتباط الروحي والعملي بكتاب الله.

 

الكلمات المفتاحية
لبنان التعبئة التربوية في حزب الله البقاع
