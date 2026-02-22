كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
ذكرة القادة الشهداء 16 شباط 2026
روسيا تلوّح باستهداف إستونيا حال نشر أسلحة نووية على أراضيها
روسيا تلوّح باستهداف إستونيا حال نشر أسلحة نووية على أراضيها

2026-02-22 21:34
لوّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف باستهداف أراضي إستونيا حال سماحها بنشر أسلحة نووية على أراضيها تلبيةً لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

جاء ذلك على لسان بيسكوف، ردًا على مراسل القناة الحكومية الروسية حول رد فعل موسكو في حال نشر أسلحة نووية في إستونيا ضمن خطط دفاعية لحلف "الناتو".

وأشار بيسكوف، في معرض حديثه، إلى قرب إستونيا من روسيا، مبيّنًا أن بلاده لا تشكل تهديدًا لإستونيا ولا للدول الأوروبية الأخرى.

وأضاف: "مع ذلك، إذا تم نشر أسلحة نووية على الأراضي الإستونية لاستهدافنا، فإن أسلحتنا النووية ستستهدف أيضًا الأراضي الإستونية، ويجب على إستونيا أن تفهم هذا بوضوح".

كما شدد على أن روسيا ستفعل دائمًا ما هو ضروري لضمان أمنها، وخاصة في مسائل الردع النووي.

يُشار إلى أن وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا أعرب في وقت سابق عن عدم معارضة بلاده نشر أسلحة نووية على الأراضي الإستونية إذا لزم الأمر، في إطار خطط الدفاع الخاصة بحلف "الناتو".

يُذكر أن حلف "الناتو" زاد عدد طائراته الحربية من طراز "إف-35" في إستونيا العام الماضي، بعد اتهامه روسيا بخرق المجال الجوي لهذا البلد بثلاث طائرات من نوع "ميغ-31" في وقت سابق من هذا الشهر.

