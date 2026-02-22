شدد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الأحد 22 شباط/فبراير 2026، على أنه "ليس للأمة من مناص أمام العدو "الإسرائيلي" إلا مواجهته والسعي للتخلص منه".

ولفت، في محاضرة رمضانية، إلى أنه "رغم اعتماد الأعداء على الخداع مثل مجلس (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب إلا أنهم واضحون عمليًا بالجرائم اليومية ضد الشعب الفلسطيني"، مصيفًا "الأعداء يستهدفون بشكل متصاعد المقدسات الإسلامية وفي المقدمة المسجد الأقصى وقد أضافوا المزيد من القيود التي تضيق على المصلين فيه وتحد من الوصول إليه".

وأشار السيد الحوثي إلى أن "الأعداء جعلوا سقفًا معينًا ورقمًا محددًا للعدد المسموح به للصلاة في المسجد الأقصى وهذه خطوة عدائية خطيرة جدًا".

وقال: "العدو "الإسرائيلي" يهدف في نهاية المطاف لتدمير المسجد الأقصى وإنهائه كمعلم إسلامي مقدس عظيم"، مشددًا على أن "الأعداء يسيرون تجاه المسجد الأقصى وفق خطوات ترويضية متدرجة يقتلون فيها رد الفعل من جانب المسلمين ومستوى التفاعل".

ولفت السيد الحوثي، إلى أن "الأعداء يحاولون أن يصلوا بالأمة إلى أن تكون أمة لا مبالية، تتغاضى عن كل ما يصنعون وهذا خطير جدًا".

وأضاف: "جرائم القتل اليومية في غزة لم تتوقف، وجرائم النسف للمباني لم تتوقف وحالة التجويع والحصار مستمرة". وتابع: "الانتهاكات الجسيمة في الضفة الغربية مستمرة من قبل العدو "الإسرائيلي"".

وأشار السيد الحوثي إلى أن "الاعتداءات الصهيونية المكثفة بالغارات الجوية وغيرها من أشكال الاعتداءات مستمرة على لبنان رغم الاتفاقيات والضمانات".

وفي تعليق على تصريحات السفير الأميركي لدى كيان الاحتلال مايك هاكابي بشأن الشرق الأوسط، أوضح السيد الحوثي أن "تصريحات السفير الأميركي تعبر عن سياسات بلده وتوجهات إدارته".

وقال: "العدو "الإسرائيلي" ينكث بالالتزامات وضمينه الأميركي شريك في كل جرائمه وعدوانه وأهدافه ومؤامراته".

وصرّح السيد الحوثي، بأنه "يجب أن نعي جيدًا أننا أمة مستهدفة وأننا أمة تواجه هذا الطغيان "الإسرائيلي" الأميركي"، مضيفًا: "اتجاه الطغيان "الإسرائيلي" الأميؤكي اليهودي مكشوف وواضح، وعناوينه المعبرة عن أهدافه الصريحة واضحة".

وأوضح أن "الأمل الوحيد لهذه الأمة وطريق النجاة لها هو باعتصامها بالله، والمسارات الأخرى هي مسارات استهلاكية واستنزافية ومضيعة للوقت"، وقال: "حينما تراهن الأمة على مسارات استنزافيه فهي تعلق آمالها على سراب والتجارب تثبت ذلك على مدى عقود من الزمن".

الكلمات المفتاحية