حزب الله يشيّع الشهيد المجاهد أحمد محمد زعيتر في بلدة حزين
لبنان

حزب الله يشيّع الشهيد المجاهد أحمد محمد زعيتر في بلدة حزين

2026-02-22 22:08
شيّع حزب الله وأهالي بلدة حزين وقرى الجوار، الشهيد المجاهد أحمد محمد زعيتر (وعد)، الذي ارتقى شهيدًا فداءً للبنان وشعبه.

انطلق موكب تشييع الجثمان الطاهر من أمام منزل والده وصولًا إلى حسينية البلدة، حيث أُقيمت له مراسم تكريمية بحضور رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، والنائب ينال صلح، ومسؤول القطاع الثامن الحاج عباس مظلوم، وفعاليات حزبية وبلدية واختيارية واجتماعية، ولفيف من العلماء، وحشد من الأهالي.

وألقى النائب حسين الحاج حسن كلمة حزب الله، كما أُلقيت كلمة لعائلة الشهيد أكدت فيها البقاء على خيار المقاومة.

ومن ثم قدّمت ثلة من رفاقه المجاهدين قسم الولاء والبيعة، وأُقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر بإمامة الشيخ أحمد الضيقة.

وتقدّم موكب التشييع الفرقة الموسيقية من كشافة الإمام المهدي (عج)، وحملة الرايات، وحملة الأكاليل، وصولًا إلى جبانة شهداء حزين، حيث ووري الثرى.

لبنان حزب الله البقاع
