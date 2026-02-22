فاز نادي برشلونة، الأحد 22 شباط/فبراير 2026، على ضيفة ليفانتي بنتيجة 3-0، ليستعيد بذلك الصدارة في الدوري الإسباني لكرة القدم بعد أسبوع فقط من التخلي عنها، مستفيدًا من الخدمة التي قدمها له أوساسونا بعد فوزه على ريال مدريد.

وخسر برشلونة الصدارة في المرحلة الماضية لصالح غريمه ريال مدريد، بسبب سقوطه أمام جاره الكاتالوني جيرونا بنتيجة 1-2، لكن النادي الملكي لم يتمسك بها طويلًا، وسقط بدوره السبت أمام أوساسونا بنتيحة 2-1 بهدف قاتل.

ولم يفرط فريق المدرب الألماني هانزي فليك بفرصة التربع مجددًا على الصدارة، وحسم النقاط الثلاث ضد فريق لم يسبق له أن فاز في معقل العملاق الكاتالوني في أي من زياراته الـ23 بجميع المسابقات (خسر 22 وتعادل في واحدة).

وقبل المواجهة القوية في المرحلة المقبلة مع فياريال الثالث، ومن بعدها ضد أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي الكأس (خسر ذهاباً 0-4 في مدريد)، رفع برشلونة رصيده إلى 61 نقطة وتقدم على الريال بفارق نقطة، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 18 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وافتتح برشلونة التسجيل بعد أقل من 5 دقائق على البداية عبر مارك بيرنال الذي وصلت إليه الكرة بتمريرة عرضية من إيريك غارسيا.

لكن أداء المضيف الكاتالوني تراجع بعد ذلك، ما سمح لليفانتي بتهديد مرمى الحارس خوان غارسيا، لكنه عاد تدريجيًا وتسلّم زمام المبادرة حتى نجح في إضافة الهدف الثاني عبر الهولندي فرينكي دي يونغ بعد تسديدة من اللمسة الأولى إثر عرضية من البرتغالي المتألق جواو كانسيلو الذي لعب دورًا أيضًا في الهدف الأول (33).

ورغم الأفضلية والمحاولات والسيطرة التي بلغت نحو 75 في المائة بالشوط الثاني، بقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 81 حين أطلق البديل فيرمين لوبيز كرة صاروخية من خارج المنطقة ارتدت من القائم الأيسر إلى داخل الشباك.

