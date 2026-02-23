في إطار جولاته على مراكز الرعاية الصحية الأولية في لبنان، تفقد وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين مركز الزهراء الصحي في زقاق البلاط والذي جرى تمويله بالشراكة مع منظمة "اليونيسيف" وسفارة كوريا الجنوبية.

وأكّد ناصر الدين أهمية هذه المراكز في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين اللبنانيين في مختلف المناطق في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعانيها لبنان.

وأشاد وزير الصحة بمركز الزهراء الصحي وتنوع تقديماته ودقة التنظيم في أقسامه، منوهًا بالمساعدات التي تقدمها الدول والمنظمات الصحية والإنسانية للبنان ما يعزز صمود اللبنانيين في وجه الصعوبات والتحديات.

بدوره، ممثل اليونيسف أكّد استعداد المنظمة الدولية لتقديم مزيد من المساعدات والدعم للبنان وشعبه.

من جهته، السفير الكوري أكد وقوف بلاده الى جانب لبنان وشعبه على الصعد كافة لا سيما الصحية.

الكلمات المفتاحية