أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية عن إعادة انتخاب الزعيم كيم جونغ أون أمينا عاما لحزب العمال الحاكم، وذلك خلال المؤتمر التاسع للحزب الذي عقد الأحد بمشاركة مندوبين من مختلف أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن القرار اتّخذ بالإجماع، مؤكدة أن قيادة كيم أسهمت في تعزيز قدرات البلاد على الردع العسكري، لا سيما من خلال تطوير القوة النووية.

ويعقد مؤتمر حزب العمال مرة كل خمس سنوات، ويعد مناسبة مهمة لتحديد توجهات الدولة السياسية والاقتصادية والعسكرية، حيث يناقش ملفات تتعلق بالتنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة إلى جانب التخطيط العسكري.

وعقب إعادة انتخابه، هنأ الرئيس الصيني شي جينبينغ كيم جونغ أون، معربًا عن استعداد بكين لتعزيز التعاون مع بيونغ يانغ وفتح فصل جديد في العلاقات بين البلدين.

وخلال افتتاح المؤتمر، تعهّد كيم بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مشيرا إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها بلاده بسبب العقوبات، كما أكد ضرورة إحداث تحول سريع في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

كما صوّت الحزب خلال المؤتمر على تعديل لوائحه الداخلية بهدف تعزيز الانضباط الحزبي وتطوير هيكليته التنظيمية.

ويعدّ هذا المؤتمر التاسع لحزب العمال منذ تأسيسه، فيما توقّف انعقاده لفترة طويلة خلال حكم كيم جونغ إيل قبل أن يُستأنف عام 2016.

