القائد العام للجيش: إيران الكبرى ليست لقمة سائغة يمكن ابتلاعها
القائد العام للجيش: إيران الكبرى ليست لقمة سائغة يمكن ابتلاعها

2026-02-23 10:28
53

رأى القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن "تصرفات الأعداء تأتي في إطار برنامج يسمى "الاستنزاف الاستراتيجي"، وهم يحاولون إضعاف النظام الإسلامي تدريجيًا وإنهاك الشعب واستنزافه لذلك نعمل على إحباط مخططاته، وإننا سننجح في هذا المسار".

وقال اللواء حاتمي في كلمة له خلال حفل تخرج طلاب الدكتوراه والماجستير في جامعة القيادة والاركان التابعة للجيش الإيراني اليوم الاثنين 23 شباط/فبراير 2026: "في الشهر الماضي، حاول العدو مرارًا وتكرارًا إلحاق ضرر جسيم بالشعب الإيراني العظيم، وبلدنا الحبيب، والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية، لكنه فشل في كل مرة، وهذا يضاعف مسؤولية الجيش اليوم"، مشيرًا إلى مزاعم الأعداء بأنهم لن يُهزموا أبدًا، قائلًا: "لكن هذا ادعاء باطل لا طائل منه".

وأضاف: "لقد خاضوا حروبًا لمدة عشرين عامًا في فيتنام وأفغانستان، وفي النهاية انسحبوا منهزمين، وواجهوا المصير ذاته في العراق ودول أخرى. إنهم يدخلون بالذرائع الواهية والترهيب، لكنهم يخرجون دائمًا منهزمين. لذلك، فإن هزيمة العدو حتمیة لكن تحقيقها يتطلب فهمًا واضحًا لوضع العالم الیوم وصمود ومقاومة الشعب الإيراني".

وتابع: "إن حرب اليوم أكثر تعقيدًا وصعوبة من الحروب السابقة. فنحن نواجه حربًا مرکبة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والنفسية والمعرفية، بحيث إنه بالإضافة إلينا، تعرضت عائلاتنا وأبناؤنا أيضًا لهذه الحرب".

ورأى اللواء حاتمي "أن السبيل الأمثل للتغلب على الحرب الهجینة للعدو هو المعرفة الصحيحة، وما يمكن أن يساعدنا في مواجهة الحرب الهجینة الشاملة للعدو هو المعرفة".

وتابع: "يحاول العدو فرض إرادته من خلال الترهيب والتهديدات والعمليات المحدودة، ولكن من المهم أن نتخذ القرار الصحيح من خلال الفهم الكامل للأبعاد والأهداف لهذه الحرب، وأن نكون قادرين على إبطال مخطط العدو".

وأكد القائد العام للجيش الإيراني "ضرورة الصمود أمام الأعداء ومطالبهم"، وقال: "إن سبيل مواجهة هذا العدو هو الصمود. وأساس الصمود هو المقاومة، وأساس المقاومة هو الفهم الصحيح".

وتناول مسألة تغيير نظرة العدو للوضع في إيران الإسلامية، قائلًا: "يظن الأعداء أننا في موقع ضعف وأنهم في موقع قوة، لكنهم مخطئون؛ فإيران الكبرى ليست لقمة سائغة يمكن ابتلاعها".

وأضاف: "اليوم، في إيران الإسلامية، ملايين الناس مستعدون للتضحية بأرواحهم من أجل الوطن، ولا شك أن أسمى شرف لنا هو الاستشهاد في سبيل الله".

وختم مشيرًا إلى محاولة العدو البائسة لتمزيق إيران وانتهاك سلامة أراضيها، وقال: "لیعلم العدو أن الشعب الإيراني سيقف بكل قوة وحافز ولن يسمح بتنفيذ هذه المخططات الخبيثة".

