في اليوم الـ137 من اتفاق وقف الحرب، واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وخروقاتها اليومية للاتفاق في مناطق متفرقة من القطاع.

وحذرت شبكة المنظمات الأهلية من قيام "إسرائيل" بتوسيع سيطرتها في قطاع غزة، مؤكدة أن جيش الاحتلال يسيطر اليوم على ستين بالمئة من مساحة القطاع مقارنة بـ 54 % عند بدء وقف إطلاق النار قبل ما يزيد عن أربعة أشهر.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينية وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة خلال 24 ساعة.

ونفذت طائرات حربية "إسرائيلية" فجر الاثنين 23 شباط/فبراير 2026، غارتين على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما استهدفت المدفعية مناطق في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" حي التفاح شرق مدينة غزة. وأطلقت آليات "إسرائيلية" النار على حيّي الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفتحت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة وبكثافة على مركب صيد فلسطيني في بحر الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، صباح اليوم، ما أدى إلى تدميره.

وأطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" النار باتجاه ساحل مدينة غزة.

كما أطلقت آليات "إسرائيلية" النار شرقي مخيّم البريج وسط قطاع غزة.

وشنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" ليلًا سلسلة غارات على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء 615 إضافة إلى 1643 مصابًا بينما بلغت حصيلة حالات الانتشال 726 شهيدًا وفق وزارة الصحة في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، منذ ٧ تشرين الأول/أكتوبر2023، إلى 72072 شهيدًا، و171741 جريحًا.

