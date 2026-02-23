أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، والذي يتوسّط بين الجانبين الأميركي والإيراني، جولة ثالثة من المفاوضات تنعقد الخميس المقبل في جنيف.

وكتب الوزير العماني على منصة "إكس": "يسرّني أن أؤكد أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد، في جنيف يوم الخميس المقبل، مع بذل جهد إيجابي نحو إتمام الاتفاق".

بحسب الإعلام الرسمي الإيراني، ناقش وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عُمان الترتيبات اللازمة لعقد الجولة القادمة من المحادثات النووية. وتبادل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وجهات النظر مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي، خلال اتصال هاتفي، آخر مستجدات المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

في الطرف المقابل؛ كان مسؤول أميركي رفيع المستوى قد أكد، في كلامه على موقع "أكسيوس" ، يوم أمس، موعد الجولة الثالثة ومكانها.

من جهته، رجّح عراقجي أن يلتقي بالمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، في جنيف الخميس، مؤكدًا أن "حلّ الدبلوماسي مع واشنطن ما يزال في متناول اليد".

ووصف عراقجي، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، الوضع الحالي بأنه: "فرصة جيدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قائم على معادلة رابح–رابح"، مضيفًا أن هذا: "الحلّ في بعض جوانبه قد يكون أفضل من اتفاق العام 2015".

كما كشف عراقجي أن الجانبيْن يعملان على صياغة مسودة اتفاق، قائلًا: "إننا نعمل على تفاصيل المسودة وأبعادها"، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده: "لن تتخلّى عن برنامجها النووي، كما أن تخصيب اليورانيوم حق سيادي للجمهورية". ورداً على استغراب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من عدم استسلام إيران، قال الوزير الإيراني: "فضوليون لمعرفة لماذا لا نستسلم؟ لأننا إيرانيون".

وكان نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي رفيع المستوى في وقت سابق، أمس، القول إن "المفاوضين الأميركيين مستعدون لعقد جولة أخرى من المحادثات مع إيران، في حال تلقّيهم مقترحًا إيرانيًا مفصّلًا بشأن اتفاق نووي خلال الـ48 ساعة المقبلة"، مضيفًا أن: "إدارة ترمب تنتظر المقترح الإيراني. وقد تتمّ أيضًا مناقشة إمكان التوصل إلى اتفاق مؤقت، قبل إبرام اتفاق نووي كامل".

