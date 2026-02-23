رعى وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين حفل تخريج دورة قادة ضد المخدرات وإطلاق المرحلة التنفيذية لمشروع يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر الإدمان والمخدرات الذي نظمته جامعة العلوم والآداب اللبنانية (يوزال) بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية في مبنى الجامعة على طريق المطار.

وتحدث في الحفل الذي أقيم صباح اليوم الاثنين 23 شباط/فبراير 2026 رئيس جامعة يوزال الدكتور محمد رضا فضل الله، الذي أكد العمل على "تنشئة وتدريب الطلاب ليكونوا روادًا في المستقبل وقادة التغيير الإيجابي في المجتمع".

وشدد الدكتور فضل الله على أن الهدف من هذا المشروع هو نشر الوعي الوقائي في المجتمع، مشيدًا بمساعي وزير الصحة على هذا الصعيد وعلى مختلف الأصعدة الصحية الأخرى.

مالك حمزة

بدوره أكد نائب مدير عام الهيئة الصحية الإسلامية المهندس مالك حمزة أن هذه الشراكة بين الهيئة وجامعة يوزال هدفها نشر التوعية بين الطلاب والشباب من مخاطر آفة المخدرات الخطيرة.

ولفت حمزة إلى نقص في المراكز المخصصة لمعالجة المدمنين على صعيد لبنان "وهذا يتطلب اهتمامًا أكبر من قبل الدولة ووزارة الصحة".

وشدّد حمزة على أهمية التوعية على صعيد مكافحة المخدرات وخاصة في الجامعات والمدارس وهذا ما بدأه المشروع المشترك مع جامعة يوزال.

وطالب حمزة مجلس النواب بإقرار قوانين أشد صرامة لمعاقبة مروجي المخدرات.

وباسم الخريجين تحدث الطالب علي إبراهيم فشدّد على أهمية تحفيز حس المسؤولية لدى الشباب والطلاب الانخراط في حملات مكافحة المخدرات.

الوزير ناصر الدين

وكانت كلمة للوزير ركان ناصر الدين نوّه فيها بـ"هذا الجهد الكبير بين جامعة يوزال والهيئة الصحية الإسلامية لما له من آثار إيجابية على صعيد مكافحة المخدرات".

وتحدث ناصر الدين عن أرقام مخيفة ومقلقة للمدمنين على المخدرات في لبنان.

وأشار ناصر الدين إلى أنه وبرغم الصعوبات المالية التي يعانيها لبنان إلا أن الوزارة تقوم بخطوات عديدة على صعيد مكافحة المخدرات، مشددًا على ضرورة بذل الجهود المتنوعة لمواجهة هذه الآفة والمروجين لها بموازاة معالجة المدمنين.

وشكر ناصر الدين القيمين على هذا المشروع، وأكد أن الطلاب اليوم هم أمانة الإمام السيد موسى الصدر، والسيد محمد حسين فضل الله، وسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، والشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، في هذه المعركة التي تواكب العدوان "الإسرائيلي" العسكري على لبنان.

